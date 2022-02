Palmeiras garante no mínimo R$ 21,1 milhões; confira premiação do Mundial

O Palmeiras atingiu o seu primeiro objetivo ao chegar na final do Mundial de Clubes, depois de bater o Al Ahly por 2 a 0 na terça-feira, 8. De acordo com os valores divulgados pela Fifa, o clube paulista já garantiu, no mínimo, 4 milhões de dólares (cerca de 21,1 milhões de reais), valor destinado ao segundo colocado do torneio. Quem vencer a competição, além de garantir a taça, irá faturar aproximadamente 26,4 milhões de reais em premiação.

Disputado em turno único, a premiação do Mundial é inferior se comparado a outras competições, como a Libertadores – atual campeão o Palmeiras faturou cerca de 79,3 milhões de reais com a conquista do título.

A final do Mundial de Clubes acontece no sábado, 12, às 13h30 (de Brasília), e no mesmo dia, às 10h, a disputa pelo 3º lugar. O jogos serão no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

Premiação do Mundial de Clubes da Fifa

Campeão: 5 milhões de dólares (26,4 milhões de reais na cotação atual)

Vice-campeão: 4 milhões de dólares (21,1 milhões de reais na cotação atual)

Terceiro colocado: 2,5 milhões de dólares (cerca de 13,2 milhões de reais na cotação atual)

Quarto colocado: 2 milhões de dólares (cerca de 10,5 milhões de reais na cotação atual)

