Palmeiras, Flamengo e mais: quem já pode se classificar na Libertadores

Nesta terça-feira, 4, se iniciam os jogos do returno da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Com as equipes brigando pela classificação para os mata-matas nas próximas rodadas do torneio, já existem seis times que podem garantir suas vagas nas oitavas de final ainda nesta semana.

Confira abaixo os seis times que podem ter acesso à próxima fase ainda nesta semana:

Palmeiras

Líder do Grupo A, com nove pontos conquistados, a equipe do técnico Abel Ferreira tem 100% de aproveitamento até o momento e é o time brasileiro que pode conseguir a classificação para a próxima fase com mais tranquilidade: enfrenta o Oriente Petrolero, nesta terça-feira, 3, às 21h30 (de Brasília), precisando apenas de uma vitória simples para avançar matematicamente.

Flamengo

Invictos no torneio, os rubro-negros lideram o Grupo H com nove pontos, assim como o Verdão. Tem três pontos de vantagem sobre o segundo colocado Talleres e seis sobre a Universidad Católica, na terceira posição. Para ter vaga garantida nas oitavas, precisam vencer o Talleres nesta quarta-feira, 4, às 19h, e torcer por vitória ou empate do Sporting Cristal contra a Católica, em partida que acontece no mesmo dia, às 23h.

Libertad

Tendo acumulado sete pontos até agora, na ponta da tabela do Grupo B, o time paraguaio venceu duas partidas em casa (derrotou o Caracas por 2 a 1 e o Athletico-PR por 1 a 0) e escorregou apenas contra o The Strongest, quando jogou em La Paz e empatou por 1 a 1. A classificação antecipada para as oitavas pode acontecer se o Libertad vencer o Caracas e o Furacão não perder para o The Strongest.

Estudiantes de La Plata

O time comandado pelo técnico Ricardo Zielinski é líder do Grupo C, com sete pontos, três a mais que Red Bull Bragantino e Nacional do Uruguai. Se o Estudiantes vencer o Nacional nesta terça, 3, coloca os pés nas oitavas de final da competição.

River Plate

Os argentinos encerram a fase de grupos nesta terça-feira, 3, tendo conquistado os nove pontos possíveis, ocupando a ponta da tabela no Grupo F. O Colo-Colo é o segundo colocado, com seis pontos, enquanto o Fortaleza, com três pontos, está em terceiro lugar. Para avançar para a fase de mata-mata antecipadamente, a equipe argentina precisa vencer o Fortaleza em jogo marcado para esta quinta-feira, 5, no Castelão.

Cerro Porteño

Na liderança do Grupo G com 7 pontos, os paraguaios vêm de vitória por 1 a 0 contra o Peñarol, que é o terceiro colocado, com três pontos. Já o vice-líder é o Colón, com quatro pontos. Invicto na fase de grupos, o Cerro Porteño pode se classificar nesta quarta-feira, 4, se vencer o Colón.

Passados os jogos da fase de grupos, os dois melhores times de cada chave, avançam às oitavas de final, que é disputada em partidas de ida e volta. Já a final do torneio acontece em jogo único e está marcada para o dia 29 de outubro, no estádio Monumental de Guayaquil, no Equador.

