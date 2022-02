Nesta quarta-feira, 23, a primeira rodada dos jogos das oitavas de final da Liga dos Campeões se encerra com mais duas partidas: o Atlético de Madrid encara o Manchester United, às 17h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. No mesmo horário, Benfica e Ajax duelam no estádio da Luz, em Lisboa.

O dia ainda terá a partida de ida da final da Recopa Sul-Americana, marcada para às 21h30 (de Brasília), entre Athletico Paranaense x Palmeiras, na Arena da Baixada, em Curitiba.

No Campeonato Carioca, pela oitava rodada, mais um clássico: entre Botafogo x Flamengo, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos.

O destaque nesta rodada da Copa do Brasil será a partida entre Salgueiro x Santos, às 19h (de Brasília), no estádio Salgueirão, em Pernambuco.

Pela Libertadores, se enfrentam América-MG x Guaraní-PAR, às 19h15 (de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Liga dos Campeões

17h

Benfica x Ajax – Space e HBO Max

Atlético de Madrid x Manchester United – TNT e HBO Max

Copa Libertadores

19h15

América-MG x Guaraní – Conmebol TV

Bolívar x Universidad de Quito – ESPN e Star+

21h30

Audax Italiano x Estudiantes – ESPN e Star+

Barcelona de Guayaquil x Universitario – Conmebol TV

Copa do Brasil

15h30

Tuntum-MA x Volta Redonda-RJ – Premiere

19h

Salgueiro-PE x Santos – Prime Video

ASA-AL x Cuiabá – SporTV e Premiere

Azuriz-PR x Botafogo-SP – Sem transmissão

20h

Glória-RS x Brasil de Pelotas-RS – Premiere

20h30

Tocantinópolis-TO x Náutico – SporTV

21h30

Sergipe x Cruzeiro – Prime Video

Atlético-BA x CSA-AL – SporTV e Premiere

22h

Humaitá-AC x Brasiliense – Premiere

Campeonato Carioca

20h

Botafogo x Flamengo – Cariocão Play, OneFootball e ElevenSports

Recopa Sul-Americana

21h30

Athletico-PR x Palmeiras – Conmebol TV

