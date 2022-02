Palmeiras faz último treino antes de estreia escaldado por vexame de 2021

ABU DHABI – Nesta segunda-feira, 7, quando o Palmeiras fizer o reconhecimento do gramado no Al Nahyan Stadium, em Abu Dhabi, e encerrar as entrevistas coletivas do técnico Abel Ferreira e do zagueiro paraguaio Gustavo Gómez, o capitão, a equipe iniciará uma nervosa contagem regressiva para a estreia na edição 2022 do Mundial de Clubes, contra os egípcios do Al Ahly. A partida acontece nesta terça, 8, às 13h30 (de Brasília) no mesmo estádio.

Escaldado pelo vexame em 2021, quando perdeu para o Tigres, do México, no jogo de estreia, e voltou a derrapar na disputa do terceiro lugar, diante do mesmo Al Ahly, na disputa de pênaltis, o técnico Abel Ferreira adota, desde o embarque em São Paulo, uma postura calculista e detalhista.

Apesar do clima de euforia da torcida, desde a noite do dia 2 de fevereiro, jogadores e comissão técnica procuram seguir um planejamento à risca. Nada foi improvisado, inclusive o inusitado treino físico dentro do Boeing 777-3DZ, da Qatar Airways, em pleno voo.

Mal pisaram no solo dos Emirados Árabes Unidos, em vez de uma tarde de descanso no hotel Shangri-La, um dos mais luxuosos do país, com praia particular, piscina com borda infinita, e varandas com vista para a mesquita Sheikh Zayed, os jogadores e a comissão técnica tiveram um primeiro dia acelerado, com um rápido almoço, um curto descanso e um treino com bola no gramado do Zayed Sports Stadium.

“Sabemos sobre a importância de adaptar nossos jogadores às condições que encontraremos por aqui, do fuso de 7 horas à parte tática, preparação física, o gramado muito rápido”, afirmou o assistente-técnico e também português João Martins à TV Palmeiras.

Esta rotina de preparação, que deveria ser apenas de atividades físicas na academia de ginástica do hotel e treinos no campo da Zayed Sports City, acabou levando um susto. Logo depois do desembarque da delegação, seguido por testes para Covid-19 obrigatórios a todos que chegam do exterior ao entrar nos Emirados Árabes Unidos, o primeiro teste positivo: Vinícius Silvestre, o terceiro goleiro. O medo de precisar lidar com um surto às vésperas da competição assolou o departamento médico, mas foi descartado dias depois.

Como ele havia embarcado do Brasil com um resultado negativo foi realizada uma contraprova, que confirmou a infecção. Com isso, sua vaga entre os inscritos será ocupada por Mateus, goleiro da equipe sub-20, que recentemente ganhou o título da Copa São Paulo e que embarcou para os Emirados Árabes Unidos para juntar-se à delegação do Palmeiras.

Aos 19 anos, com 1,99 m de altura, desde os 14 no clube, ele dificilmente entrará em campo no Mundial. No mesmo avião particular veio o lateral esquerdo uruguaio Joaquín Piquerez, que conseguiu recuperar-se da Covid-19 e esta à disposição de Abel Ferreira. Com isso, o único desfalque será o lateral Gabriel Verón, que também pegou Covid-19, em São Paulo não viajou.

“Estamos nos preparando da melhor forma e sabemos que teremos pela frente um time bem organizado e competente”, disse o goleiro Weverton, na entrevista coletiva. “Eles têm jogadores com qualidade e vamos tentar surpreendê-los, com inteligência e intensidade. Ninguém chega a um Mundial de Clubes à toa”.

Escaldados pelo vexame no Mundial de Clubes do Qatar, em 2021, quando perdeu para o Tigres, do México, na semifinal e perdeu para o Al-Ahli, por pênaltis, na disputa por pênaltis, por enquanto jogadores e comissão técnica não querem saber de pensar no Chelsea: para o Verdão é vencer ou vencer o Al Ahly.

