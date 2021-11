Palmeiras enfrenta Al Ahly ou Monterrey no Mundial de Clubes

Campeão da Libertadores após bater o Flamengo por 2 a 1, com gol de Deyverson na prorrogação, o Palmeiras enfrentará o Al Ahly, do Egito, ou Monterrey, do México, na semifinal do Mundial de Clubes. O sorteio que definiu o chaveamento foi realizado pela Fifa, em Zurique, no início da tarde desta sexta-feira, 29. O torneio acontecerá entre 3 e 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes.

Após uma participação decepcionante na última edição do torneio, quando ficou com a quarta colocação ao ser derrotado pelo Tigres, do México, nas semifinais, e pelo mesmo Al Ahly na disputa pelo terceiro lugar, o clube paulista agora tenta mudar o seu destino na competição.

Campeão da última Liga dos Campeões, o Chelsea, favorito ao título, enfrentará Al Hilal, Al Jazira ou Auckland City, também já a um jogo da decisão.

O torneio que reúne um representante de cada continente (comumente o atual campeão continental) e uma equipe do país-sede (normalmente o último campeão nacional) contará com Palmeiras, campeão da Libertadores, Chelsea, da Inglaterra, campeão da Liga dos Campeões da Europa, Al Ahly, do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África, Al Hilal, da Arábia Saudita, campeão da Liga dos Campeões da Ásia, Monterrey, do México, campeão da Liga dos Campeões da América do Norte e Central, Auckland City, da Nova Zelânida, indicado pela OFC (Federação de Futebol da Oceania) e Al Jazira, atual campeão dos Emirados Árabes Unidos.

SAIBA MAIS SOBRE OS PARTICIPANTES DO MUNDIAL DE CLUBES

A disputa acontece em partidas eliminatórias de jogo único e tem quatro fases: os playoffs, entre o anfitrião e a equipe da Oceania, as quartas de final, com os times da América do Norte e Central, Ásia, África e o vencedor dos playoffs, as semifinais, com o sul-americano e o europeu esperando os classificados das quartas de final, e a final. Além disso, os derrotados das quartas de final disputam o 5º lugar e os das semifinais jogam pela 3ª posição.

Curiosamente, quase dez anos depois, o caminho do clube paulista rumo a conquista pode ter os mesmos adversários do Corinthians, campeão em 2012. Na ocasião, venceram Al Ahly por 1 a 0 na semifinal e, por fim, o Chelsea pelo mesmo placar na decisão. O Monterrey, outro possível rival do alviverde, é um clube do nordeste mexicano atual campeão da Liga dos Campeões da América do Norte e Central.

VEJA O SORTEIO DAS CHAVES:

Playoffs:

Al Jazira (EAU) x Auckland City (NZE)

Quartas de final:

Al Ahly (EGI) x Monterrey (MEX)

Al Hilal (SAU) x Al Jazira (EAU) ou Auckland City (NZE)

Semifinais:

Palmeiras x Al Ahly (EGI) ou Monterrey (MEX)

Chelsea (ING) x Al Jazira (EAU), Auckland City (NZE) ou Al Hilal (SAU)

