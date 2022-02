Palmeiras embarca nesta quarta para Abu Dhabi; veja a programação do clube

O Palmeiras viaja nesta quarta-feira, 2, rumo à Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, para a disputa do tão almejado título do Mundial de Clubes da Fifa. O elenco sairá às 11h para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, e uma hora antes, a torcida alviverde faz o ‘aeroporco’ em frente ao CT para apoiar a delegação. O voo está previsto para às 13h (de Brasília). Em solo árabe, o elenco irá treinar todos os dias até a estreia na terça-feira, 8.

A programação divulgada pelo clube conta com quatro treinos nos quais os jornalistas poderão acompanhar 15 minutos de cada A delegação chega em Abu Dhabi na quinta-feira, 3, por volta das 11h (horário local), e no mesmo dia fará um treino, às 17h (horário local). Na sexta-feira, no sábado e no domingo realizará treinos no Estádio Zayend Sports City, às 10h (horário local).

Na véspera da estreia, às 17h15 (horário local), o elenco fará o reconhecimento do gramado no Al Nahyan Stadium. Pouco mais tarde, às 18h45, o técnico Abel Ferreira, ao lado de um jogador – ainda não divulgado qual- concederão entrevista coletiva à imprensa.

Veja a programação divulgada pelo Palmeiras:

3/2, quinta-feira:

11h (horário local) – Chegada prevista a Abu Dhabi

17h (horário local) – Treino no Zayed Sports City

4/2, sexta-feira:

10h (horário local) – Treino no Zayed Sports City

5/2, sábado:

10h (horário local) – Treino no Zayed Sports City

6/2, domingo:

10h (horário local) – Treino no Zayed Sports City

7/2, segunda-feira:

17h15 (horário local) – Reconhecimento de gramado no Al Nahyan Stadium

18h45 (horário local) – Coletiva de imprensa do técnico Abel Ferreira e de um atleta

