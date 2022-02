Palmeiras e pré-Libertadores: onde assistir aos jogos desta terça-feira, 8

O Palmeiras entra em campo nesta terça-feira, 8, às 13h30 (de Brasília) para o aguardado confronto pela semifinal do Mundial de Clubes contra o Al Ahly, do Egito, em Abu Dhabi, no Al Nahyan Stadium. O retorno oficial da equipe ao mesmo torneio onde fracassou de forma vexatória no último ano é cercado por cuidados e por novas expectativas.

Mais tarde, às 21h30 (de Brasília), o estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, recebe a partida entre Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil, pela primeira fase da Libertadores.

Já pelo Campeonato Mineiro, o Pouso Alegre enfrenta o América Mineiro, às 21h30 (de Brasília), no estádio Manduzão, em Minas Gerais.

Confira os jogos e onde assisti-los nesta terça-feira:

Mundial de Clubes

13h30

Palmeiras x Al Ahly – Band e Bandsports

Libertadores

21h30

Montevideo City Torque x Barcelona de Guayaquil – Espn, Star+

Campeonato Mineiro

21h30

Pouso Alegre x América Mineiro – Premiere

