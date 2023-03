Palmeiras e Flamengo têm vaga assegurada no novo Mundial de Clubes

Flamengo e Palmeiras estão garantidos na primeira edição do novo formato do Mundial de Clubes, a partir de 2025. O anúncio foi feito pela Fifa nesta terça-feira, 14, responsável por organizar o torneio. A entidade decidiu que os campeões continentais entre 2021 e 2024 terão vaga na competição. Com isso, Palmeiras – campeão em 2021- e Flamengo – em 2022 – preencherão duas das seis vagas destinadas para a Conmebol. A informação foi inicialmente publicada pelo site ge.

Das quatro vagas restantes, duas delas serão preenchidos pelos campeões da Libertadores em 2023 e 2024. Segundo a reportagem, os critérios de classificação para as outras duas vagas seguem indefinidos. É provável a utilização de um ranking da Conmebol.

O conselho técnico da Fifa aprovou por unanimidade, no último dia 14 de fevereiro, o novo formato do Mundial. Como na Copa do Mundo, o torneio será disputado por 32 clubes, de quatro em quatro anos.

A primeira edição neste modelo está programada para ocorrer entre junho e julho de 2025, ainda sem sede definida. A escolha foi adotada baseada em conjunto de métricas e critérios objetivos. A divisão das vagas por entidade continental ficou assim:

AFC (Ásia): 4

CAF (África): 4

Concacaf (América do Norte e Central): 4

Conmebol: 6 (América do Sul)

OFC (Oceania): 1

Uefa (Europa): 12

País-sede do torneio: 1

Já a próxima edição do Mundial de Clubes, que será disputado no formato atual com sete times, terá como país anfitrião a Arábia Saudita e acontecerá entre 12 a 22 de dezembro de 2023.