Palmeiras e Chelsea têm aval para final com capacidade máxima de torcida

O comitê organizador do Mundial de Clubes anunciou nesta sexta-feira, 11, que o governo de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, liberou a utilização de 100% da capacidade do estádio Mohammed Bin Zayed, palco da final da competição entre Palmeiras e Chelsea neste sábado, 12, às 13h30 (de Brasília). O local pode receber até 42.000 torcedores. Até a semifinal os estádios utilizados para o torneio estavam limitados a 80% de sua capacidade.

A medida também será estendida para a disputa do terceiro lugar, entre Al Ahly, do Egito, e Al Hilal, da Arábia Saudita. As equipes se enfrentam um pouco antes, no mesmo local, às 10h (de Brasília).

A notícia repercutiu positivamente, principalmente, entre torcedores do Palmeiras. Desde a classificação diante do Al Ahly, na última terça-feira, 8, a diretoria do clube pediu à Fifa pela liberação de carga maior de ingressos para atender aos milhares de palmeirenses presentes em Abu Dhabi.

Até então, o clube teria direito somente a 2.300 ingressos – mesma carga da semifinal que foi jogada no estádio Al Nahyan, com capacidade para 12.000.

O confronto entre Chelsea e Al Hilal na última quarta-feira, 9, registrou, até aqui, o maior público do torneio: 19.175 torcedores. A expectativa da organização é de casa completamente cheia na final.

