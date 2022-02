Palmeiras define lista de inscritos para o Mundial; confira os 23 nomes

No fim da manhã deste domingo, 6, o Palmeiras definiu a lista dos 23 atletas inscritos para o Mundial de Clubes da Fifa. Com isso, o Verdão está cada vez mais perto da estreia, que acontece nesta terça-feira, às 13h30 (de Brasília), contra o Al Ahly, do Egito, pela semifinal da competição.

Como o regulamento obriga a presença de três goleiros na lista, uma das novidades está justamente nesta posição. Com a ausência de Vinícius Silvestre, que testou positivo para covid-19, quem ganha uma oportunidade é Mateus, de 19 anos, formado na base do clube.

Outra novidade é a presença do lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, que se recuperou da covid-19 nos últimos dias e foi liberado para participar do torneio. Tanto ele quanto o goleiro Mateus embarcam ainda neste domingo rumo à Abu Dhabi.

Já entre os cortes, estão cinco atletas da base, que viajaram com a delegação, mas não tiveram os seus nomes presentes na lista final. São eles o zagueiro Renan, o lateral-esquerdo Vanderlan, os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula e o atacante Giovani.

Outra ausência importante é a de Gabriel Veron, que testou positivo para covid-19 antes da delegação palmeirense embarcar para o Mundial, mas ainda não se recuperou a tempo de ser inscrito.

Com os 23 nomes definidos, o técnico Abel Ferreira já sabe com quem pode contar para a estreia diante do Al Ahly, nesta terça-feira, às 13h30. Mesmo cheio de desfalques, os egípcios fizeram um bom jogo contra o Monterrey e venceram por 1 a 0 para avançar à semifinal e pegar o Palmeiras.

Confira os atletas inscritos pelo Palmeiras para o Mundial de Clubes:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Luan, Kusevic e Murilo

Laterais: Marcos Rocha, Mayke, Jorge e Piquerez

Meias: Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Atuesta, Raphael Veiga, Danilo e Jaílson

Atacantes: Dudu, Rony, Wesley, Deyverson, Breno Lopes e Rafael Navarro

VAMOS JUNTOS PELO BI! 👊

Confira os nossos 23 inscritos para disputar o Mundial de Clubes da FIFA — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 6, 2022