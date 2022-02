Palmeiras chega em São Paulo e tem apoio da torcida após Mundial

O Palmeiras retornou de Abu Dhabi, onde disputou o Mundial de Clubes, e desembarcou em São Paulo na tarde deste domingo, 13. Mesmo sem a taça de campeão, após ser derrotado pelo Chelsea na final, a delegação palmeirense foi recepcionada com apoio da torcida em frente à Academia de Futebol, na Barra Funda.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Um grupo de torcedores ocupou parte da Avenida Marquês de São Vicente, em frente ao CT do Palmeiras, para receber o elenco. A área foi isolada para facilitar o acesso do ônibus no local.

Um dos jogadores que mais recebeu apoio foi Luan. O zagueiro cometeu o pênalti que deu origem ao gol da vitória do Chelsea, repetindo o cenário do Mundial do ano passado, quando foi vilão da derrota para o Tigres, ainda na semifinal. Desta vez, porém, ele teve o seu nome gritado pelos torcedores que recepcionaram o elenco.

O clima da recepção da torcida é semelhante às declarações de Abel Ferreira, que se disse orgulhoso pelo desempenho de sua equipe no Mundial. O técnico português elogiou a atuação coletiva da equipe após a final contra o Chelsea.

O vice-campeão mundial agora volta a focar no calendário local. A comissão técnica deu uma curta folga aos atletas, que se reapresentam na terça-feira. O próximo compromisso do Palmeiras será pelo Campeonato Paulista, na quinta-feira, às 19h, quando visita a Ferroviária, em Araraquara.

📍 Academia de Futebol Com a presença e o apoio da #FamíliaPalmeiras, chegamos em casa 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/Gd8gtw3UBr — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 13, 2022