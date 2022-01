O Palmeiras se reapresentou para a temporada 2022 nesta quarta-feira, 5, ainda sem o centroavante de peso desejado pela torcida e pela comissão técnica de Abel Ferreira. A 19 dias do prazo final de inscrição de atletas para o Mundial de Clubes, o Verdão prefere analisar o mercado com calma em busca de nomes viáveis financeiramente e que se encaixem no perfil de atacante definido pela diretoria.

A ideia do clube, já comentada pela presidente Leila Pereira, é trazer atletas mais jovens, com potencial de revenda futura, e fugir do perfil “medalhão” nos reforços. O alvo número 1 ainda é o argentino Taty Castellanos, do New York City, dos Estados Unidos, mas a alta pedida do time norte-americano — cerca de 20 milhões de dólares (R$ 113 milhões) — trava as negociações no momento.

O Palmeiras não está disposto a alcançar esse valor, e aguarda que a posição do City mude à medida que propostas nessa faixa vindas da Europa não cheguem pelo jogador de 23 anos. Apesar da pressão da torcida por uma contratação rápida, portanto, o clube não demonstra pressa e evita “loucuras” que fujam do planejamento esportivo e financeiro.

De acordo com o UOL, aliás, o Palmeiras não vê como prioridade que a contratação do novo centroavante aconteça antes da data-limite de inscrição para o Mundial, que é 24 de janeiro. Diretoria e comissão técnica confiam no grupo que está atualmente à disposição de Abel Ferreira para disputar a competição da Fifa.

Hoje, o Palmeiras conta com três nomes principais para a função de centroavante. Rony terminou o ano passado como titular e, apesar de não ter características de um 9 clássico, se encaixou bem usando sua velocidade para atacar o espaço às costas da zaga e abrir espaço para os companheiros.

As outras opções disponíveis são Deyverson, herói do título da Libertadores contra o Flamengo, que tem contrato só até o meio do ano e ainda aguarda para saber seu futuro, e o recém-chegado Rafael Navarro, de 21 anos, destaque do Botafogo na Série B com 15 gols e nove assistências.

Além disso, dois nomes importantes da posição não fazem mais parte do elenco: Willian Bigode rescindiu contrato e assinou com o Fluminense, enquanto Luiz Adriano está fora dos planos após uma série de atritos com a torcida e nem se reapresentou com o grupo. O Palmeiras busca interessados no centroavante, mas um obstáculo para sua saída é que ele tem um dos maiores salários do elenco alviverde e contrato até o meio de 2023.

