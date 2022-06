País de Gales x Ucrânia: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa

País de Gales e Ucrânia se enfrentam neste domingo, 5, às 13h (de Brasília) em Cardiff, pelas Eliminatórias da Copa do Catar. O jogo decide o último classificado europeu para o mundial. A partida será transmitida pelo canal de TV fechada TNT e pelo serviço de streaming Estádio TNT Sports.

O confronto acontece com atraso em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Desse modo, a seleção ucraniana pôde jogar apenas na última quarta-feira, 1º, contra a Escócia, em Glasgow.

Embalada pela vitória fora de casa, os ucranianos seguem como visitantes na busca pela vaga. A seleção galesa chega para decidir vaga na Copa após eliminar a Áustria, em março, também jogando em Cardiff.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo já foi realizado. Assim, Gales ou Ucrânia ocuparão o grupo B, que já conta com Inglaterra, Estados Unidos e Irã. A estreia do classificado acontece contra a seleção americana, no dia 21 de novembro.

O dia também reserva outros quatro confrontos interessante pela Liga das Nações. Os principais jogos são entre Portugal x Suíça e República Checa x Espanha, ambos às 15h45 (de Brasília).

Confira onde assistir aos jogos das Eliminatórias e Liga das Nações neste domingo:

Eliminatórias

13h

País de Gales x Ucrânia – TNT e Estádio TNT Sports

Liga das Nações

15h45

Portugal x Suíça – SporTV

República Checa x Espanha – ESPN e Star+

Suécia x Noruega – Star+

Sérvia x Eslovênia – Star+

