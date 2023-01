Pai de Neymar diz que filho não vai ao velório de Pelé

Neymar Jr. não viajará ao Brasil para o velório de Pelé, que começou nesta segunda-feira, 2, na Vila Belmiro. A informação foi confirmada por seu pai, que o representou na cerimônia de despedida do Rei do Futebol, no estádio do Santos. Craque da seleção, o jogador do PSG participou normalmente do treino com a equipe hoje, na França.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

O empresário Neymar da Silva Santos falou com a imprensa na chegada à Vila Belmiro. Disse que o filho está triste e revelou o pedido feito pelo atual camisa 10 da seleção brasileira. “Neymar não vem, mas o sentimento dele é de muita tristeza. Meu filho me pediu que o representasse, que estivesse aqui no lugar dele para trazer apoio à família. A gente sabe como é ruim perder alguém. Não perdemos só o atleta, mas a pessoa. Isso nos deixa muito tristes”, disse o pai do jogador do PSG.

Revelado pelo Santos, Neymar participou do treino do PSG nesta segunda-feira, em Paris, e chegou a postar uma foto da atividade em seu perfil no Instagram.

De fora da derrota do PSG no último domingo, 1º, por cumprir suspensão automática após ter sido expulso na partida anterior, o jogador deve voltar à campo na próxima sexta-feira, 6, às 17h (de Brasília), contra o Chateaurox, pela Copa da França.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN