Pai de Messi liga para diretoria do Barcelona e cogita retorno, diz jornal

As vaias da torcida do Paris Saint-Germain direcionadas a Neymar e Messi na vitória por 3 a 0 da equipe da capital francesa sobre o Bordeaux, no domingo, 13, pela 28ª rodada do Campeonato Francês, não foram bem digeridas pelo pai e agente do jogador, Jorge Messi. Ele já teria entrado em contato com dirigentes do Barcelona para discutir a possibilidade de retorno a partir da próxima janela de transferências. A informação foi publicada pelo jornal As, com base em apuração do jornalista Gerard Romero.

Segundo a reportagem, Messi já “está farto do clube francês” e “sonha voltar ao Barça”, embora já saiba que encontrará resistência da diretoria do clube para uma saída antes da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro deste ano.

De acordo com o jornal francês L’Equipe, os protestos de torcedores não foram aceitos pelo presidente Nasser Al Khelaifi, o diretor Leonardo e outros membros da cúpula do PSG.

As manifestações começaram ainda mesmo durante o jogo. No anúncio da escalação da equipe no sistema de som e nos telões, a torcida bateu palmas para Kylian Mbappé, mas fortes vaias foram direcionadas para Neymar e Messi, que tiveram seus nomes anunciados logo na sequência.

Nem mesmo o gol do craque brasileiro amenizou as críticas. As vaias e até cantos hostis continuaram durante toda a partida, até o apito final.

Quem saiu em defesa dos dois nas suas redes sociais foi o atacante Luís Suárez, que hoje defende o Atlético de Madrid. O uruguaio, que formou trio de ataque história com Neymar e Messi no Barcelona, publicou uma foto com os ex-companheiros e escreveu “Como sempre, futebol sem memória. Sempre com vocês!”. O brasileiro compartilhou a publicação no seu perfil.

Na avaliação da torcida do PSG, Neymar e Messi estão entre os culpados da equipe pela eliminação para o Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Enquanto a dupla recebeu críticas, Mbappé, que fez os dois gols do time no confronto, foi ovacionado.

Em novembro, Messi voltou a falar sobre bastidores da negociação que envolveram sua saída do Barcelona para o Paris Saint-Germain, na última janela da transferência. Em entrevista ao jornal Sport, da Espanha, o atacante argentino revelou mágoa pelas declarações do atual presidente Joan Laporta, a quem desmentiu ter recusado proposta para jogar de graça pelo clube.

Depois de 17 temporadas, 35 troféus conquistados, 778 jogos realizados e 672 gols marcados pelo Barcelona, Messi foi anunciado pelo PSG em 10 de agosto com um contrato por duas temporadas, com opção de renovação por mais um, estimado em 35 milhões de euros (215 milhões de reais).

Messi ainda afirmou que voltará a morar com a esposa e os filhos em Barcelona após o fim da passagem pelo PSG e que aguardará um convite para ajudar a antiga equipe como dirigente, sugerido o cargo de secretário técnico, mas deixando em aberto a possibilidade de ocupar a função.

