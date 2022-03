Pablo é 6º zagueiro contratado pelo Flamengo em 3 anos; quem deu certo?

O Flamengo encaminhou a contratação do zagueiro Pablo, ex-Corinthians e que estava no Lokomotiv Moscou, da Rússia. Com o reforço, ele se torna o sexto zagueiro trazido pelo Rubro-Negro desde 2020, ano em que o espanhol Pablo Marí, titular nas campanhas vitoriosas da Libertadores e do Brasileirão de 2019, deixou o clube rumo ao Arsenal, da Inglaterra.

Desde então, o time apresentou dificuldades para firmar um nome na posição – com exceção de Rodrigo Caio, que já estava na equipe anteriormente e foi titular sempre que esteve livre de problemas físicos. Relembre quem chegou para a zaga rubro-negra, valores e números de cada atleta:

Gustavo Henrique

Antes mesmo da venda de Marí, que aconteceu no meio de 2020, o clube contratou Gustavo Henrique, que estava livre no mercado após cumprir seu contrato com o Santos. O zagueiro de 1,95 m de altura chegou para disputar posição, sofreu com falhas defensivas durante sua primeira temporada e nunca conseguiu se consolidar. Ao todo, tem 81 jogos pelo Fla, 69 como titular, com 53 vitórias, 14 empates e 14 derrotas, sete gols marcados, 17 cartões amarelos e um vermelho. Ele tem contrato até dezembro de 2023.

Léo Pereira

O segundo reforço foi Léo Pereira, que custou mais de 30 milhões de reais e chegou assim que Marí foi vendido para o Arsenal. Canhoto como o espanhol, o ex-zagueiro do Athletico-PR foi outro que teve problemas para se encaixar no estilo de jogo e desde então alterna entre titularidade e reserva. Fez 76 jogos, 70 como titular, com 45 vitórias, 19 empates e 12 derrotas, três gols marcados, 12 cartões amarelos e um vermelho. O contrato vai até dezembro de 2024.

Bruno Viana

Com Gustavo Henrique e Léo Pereira longes de convencer, o Flamengo buscou mais um zagueiro no mercado em fevereiro de 2021: Bruno Viana chegou por empréstimo do Braga, de Portugal. Chegou com status de titular, mas seu desempenho logo caiu e ele foi para o banco. A crise no setor foi tanta que o técnico Rogério Ceni chegou a escalar o volante Willian Arão na zaga em várias oportunidades. No fim do ano, o Fla não exerceu a opção de compra de 7 milhões de euros, e Bruno deixou o clube com 38 jogos, 21 como titular, 25 vitórias, 10 empates e três derrotas, um gol marcado e cinco cartões amarelos.

David Luiz

Livre no mercado após não renovar com o Arsenal no meio do ano passado, David Luiz se tornou mais um reforço para a zaga do Flamengo em setembro, com um salário que supera a casa de 1 milhão de reais por mês. Aos 34 anos, o ex-titular da seleção brasileira agregou muita qualidade ao setor, mas também sofreu com algumas lesões. Assim como Rodrigo Caio, é considerado titular absoluto quando está bem fisicamente. Soma 17 jogos, 14 como titular, com 12 vitórias, três empates e duas derrotas, nenhum gol marcado e dois cartões amarelos. O contrato vai até o fim deste ano.

Fabrício Bruno

No início de 2022, novamente o Flamengo foi às compras para a zaga e investiu 15 milhões de reais para pagar a multa rescisória de Fabrício Bruno e tirá-lo do Red Bull Bragantino. Com o treinador Paulo Sousa dando preferência a um sistema com três defensores centrais, ele tem recebido oportunidades neste começo de temporada. Já são seis jogos, todos como titular, com quatro vitórias e dois empates, nenhum gol marcado e nenhum cartão recebido. O contrato vai até dezembro de 2025.

