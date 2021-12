Otamendi é agredido em assalto dentro de casa

O zagueiro argentino Nicolás Otamendi, do Benfica, sofreu agressões durante um assalto na madrugada desta segunda-feira, 13, quando quatro homens armados invadiram a casa em que mora em Setúbal, em Portugal. De acordo com um comunicado emitido pelo Benfica, o jogador de 33 anos e a família estão bem. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornal Correio da Manhã.

“O Sport Lisboa e Benfica confirma que o seu jogador Nico Otamendi foi vítima de assalto na sua residência, durante a madrugada de hoje. O atleta e a família encontram-se bem, apesar do enorme desconforto provocado pela situação vivida”, afirmou o clube.

“Apelamos para que a privacidade do jogador e da sua família sejam respeitadas por toda a imprensa, enquanto se aguarda pelo desenrolar das investigações desencadeadas pelas autoridades”, completou em outro trecho.

Segundo a publicação, Otamendi foi rendido pelos assaltantes ao chegar em casa, sendo imobilizado por eles com um cinto em torno de seu pescoço. Dentro do local, os homens forçaram o jogador a entrar no quarto principal, onde estavam os seus filhos e sua esposa. Ele teve dinheiro, relógios e outros objetos de valor levados.

Segundo a imprensa portuguesa, o caso é investigado pela Polícia Judiciária. Otamendi está sob vigilância policial.

No último mês, Otamendi protagonizou polêmico lance com o atacante Raphinha no empate sem gols entre Brasil e Argentina, no dia 16 de novembro, pela 14ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2022. O defensor argentino acertou uma cotovelada no rosto do jogador brasileiro, que passou a sangrar imediatamente após o golpe.

Nas redes sociais, o defensor ironizou a cotovelada. O canal argentino TyC Sports fez uma postagem no Instagram mencionando a jogada e perguntando se a seleção argentina havia sido beneficiada, ou não. Ele comentou afirmando: “todo pelota (só na bola, em tradução), para dizer que não acertou o rival.