Oscar aceitaria “salário simbólico” como Daniel Alves para ir ao Barça

O meia Oscar, de 30 anos, atualmente no Shanghai Port, da China, estaria disposto a aceitar um salário “simbólico”, como o de Daniel Alves, para voltar ao futebol europeu e defender o Barcelona. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo, que diz ainda que o clube não vê o brasileiro como um alvo preferencial.

A informação inicial do interesse do Barça em Oscar foi publicada pela TNT Sports. O clube catalão teria procurado o meia como um possível substituto de Philippe Coutinho, que foi emprestado ao Aston Villa, da Inglaterra, até o final da temporada.

A situação financeira do Barcelona, porém, complica a operação. O clube precisou renovar com o zagueiro francês Umtiti, encostado no elenco, até 2026 para que ele aceitasse reduzir seu salário e, assim, abrisse espaço na folha para possibilitar a inscrição do atacante Ferran Torres, recém-contratado do Manchester City.

Desta forma, uma ida de Oscar ao Barcelona atualmente teria que vir acompanhada de uma redução brutal no salário do jogador. O brasileiro é um dos jogadores mais bem pagos do mundo no Shanghai Port, que pagou 60 milhões de euros para tirá-lo do Chelsea em 2017. Ele tem contrato na China até 2024.

Daniel Alves, por sua vez, aceitou receber o salário mais baixo do elenco para viabilizar seu retorno ao Barça nesta temporada. O lateral direito, que ficou sem clube após rescindir com o São Paulo em setembro do ano passado, recebe cerca de 155 mil euros por ano (cerca de 994 mil reais), segundo o jornal espanhol Marca.

