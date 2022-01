Os oito clássicos estaduais que decidiram o título da Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Junior terá, nesta terça-feira, 25, dois dos grandes times de São Paulo, brigando pelo título. Palmeiras e Santos definirão o campeão da 52ª edição da Copinha, no Allianz Parque, a partir das 10h de Brasília).

No embalo do clima de decisão e de um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, PLACAR listou as oito vezes em que clássicos estaduais decidiram uma final de Copinha. O Em busca de título inédito, o Palmeiras já perdeu uma decisão para um rival, em 1970, diante do Corinthians. O Santos, por sua vez, já venceu o Timão em duas finais, em 1984 e 2014, mas perdeu a edição de 2010 para o São Paulo.

Também houve rivalidade na última decisão, em 2020 (a edição de 2021 foi cancelada em razão da pandemia de Covid-19) quando o Internacional-RS venceu o Grêmio, por 3 a 1 nos pênaltis.

Todas as finais entre rivais:

1970

Corinthians 4 x 2 Palmeiras

1971

Fluminense 4 (4) x (3) 4 Botafogo

1984

Santos 2 x 1 Corinthians

1993

São Paulo 4 x 3 Corinthians

2004

Corinthians 2 x 0 São Paulo

2010

São Paulo 1 (3) x 1 (0) Santos

2014

Santos 2 x 1 Corinthians

2020

Inter 1 (3) x1 (1) Grêmio

