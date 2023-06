Os nomes de peso que a Arábia Saudita quer para se juntar a CR7 e Benzema

A Arábia Saudita segue empenhada em tornar sua liga de futebol um reduto de estrelas. Para isso, o governo do país decidiu tomar medidas importantes. Segundo a agência estatal SPA, o ministro do esporte saudita anunciou que o Public Investment Fund (PIF), um fundo de investimento estatal, assumirá o controle dos principais clubes do país: Al Ahli, Al Ittihad, Al Hilal e Al Nassr.

O objetivo é fortalecer esses clubes e a liga como um todo, estratégia iniciada com a contratação de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr e Karim Benzema para o Al Ittihad. Com planos futuros de sediar a Copa do Mundo de 2030, o país agora deseja nomes de peso para fazer companhia aos craques veteranos muito vitoriosos nas últimas décadas.

Quem são os novos alvos da Arábia Saudita?

Lionel Messi

De saída do Paris Saint-Germain, o craque argentino está na mira do Al Hilal. Atual campeão da Copa do Mundo, Messi pode atrair altos investimentos dos sauditas, com salários que podem variar entre 400 e 600 milhões de euros (2 a 3 bilhões de reais) por ano.

Pierre-Emerick Aubameyang

Atacante de boas passagens pelo futebol europeu, em especial durante os anos de Borussia Dortmund e Arsenal, “Auba” pode se mudar para o Oriente Médio. Aos 33 anos, o gabonês que jogou pelo Chelsea na última temporada pode escolher a Arábia ao invés de retornar para o Barcelona.

Continua após a publicidade

N’Golo Kanté

Destaque da França no título mundial da França de 2018 e importante jogador do Chelsea na campanha campeã da Champions de 2020/21, o volante também é desejado pelos sauditas. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o meio-campista de 32 anos pode receber valores bilionários de Al Ittihad ou Al Nassr.

Alexis Sánchez

Fora do radar de grandes clubes há algumas temporadas, o chileno tem experiência em Barcelona e Arsenal. Especulado até em clubes brasileiros, pode ser contratado pelo Al Fateh, por um salário de 10 milhões de euros anuais. Aos 34 anos, está no Olympique de Marselha e vem de boa campanha pelo time francês.

Sergio Ramos

Ídolo do Real Madrid e de saída do PSG, o zagueiro espanhol é mais um alvo do plano saudita. Aos 37 anos, o defensor deve receber propostas astronômicas do novo projeto, como informaram veículos da imprensa europeia.