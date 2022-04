Os duelos e datas das semifinais da Champions 2021/2022

Liverpool, Manchester City, Real Madrid ou Villarreal. Um deles será o vencedor da Liga dos Campeões 2021/2022. As quatro equipes se classificaram às semifinais e os confrontos estão definidos: o maior campeão do torneio, Real Madrid, medirá forças com o atual vice, Manchester City, enquanto o Liverpool irá duelar com o Villarreal, a surpresa desta edição.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Os jogos de ida acontecerão nos dias 26 e 27 de abril e os de volta em 3 e 4 de maio, ainda sem definição sobre qual será a ordem dos jogos. A finalíssima será realizada em campo neutro e jogo único, no dia 28 de maio de 2022 no Stade de France, na França. A Uefa mudou o local original (seria realizado em São Petersburgo, na Rússia) devido à guerra na Ucrânia.

Duelos:

Real Madrid x Manchester City

Villarreal x Liverpool

Quais equipes estão classificadas?

O Villarreal surpreendeu o mundo do futebol ao eliminar a Juventus nas oitavas e o megafavorito Bayern nas quartas de final. O primeiro jogo, na Espanha, terminou em 1 a 0, já o segundo, em 1 a 1. Melhor do mundo eleito pela Fifa, Robert Lewandowski, da equipe bávara, se despediu da competição como artilheiro (13 gols).

Continua após a publicidade

Enquanto isso, o Real Madrid despachou o atual campeão Chelsea com protagonismo do atacante francês Karim Benzema. No jogo de ida, na Inglaterra, Benzema marcou três vezes no triunfo por 3 a 1. Já no jogo da volta, o Chelsea buscou a reação e venceu por 3 a 2, mas o placar não foi suficiente para assegurar vaga. Agregado 5 a 4 para os blues.

Atual vice-campeão, Manchester City, chega mais uma vez à reta final. O time de Pep Guardiola levou a melhor ao vencer o jogo em casa por 1 a 0 com gol de Kevin de Bruyne, e ao empatar sem gols o jogo da volta.

Por sua vez, o Liverpool venceu, com tranquilidade, no Estádio da Luz por 3 a 1 o primeiro jogo contra o Benfica e empatou o jogo da volta em 3 a 3, com dois gols de Roberto Firmino.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!