Os destaques do Brasil, campeão do Sul-Americano sub-20

No sufoco, com gols no fim da partida, o Brasil venceu o Uruguai, por 2 a 0, no último domingo, 12, e conquistou o título do Sul-Americano sub-20 de 2023. O torneio disputado na Colômbia representou a quebra do jejum de 12 anos da seleção brasileira no torneio, a conquista da vaga no Mundial da categoria e no Pan-Americano. Além disso, o destaque de jovens garotos também representa um esperançoso futuro para o futebol nacional.

Confira os principais destaques do Brasil no Sul-Americano sub-20:

Vitor Roque

Artilheiro nato, Vitor Roque é um dos principais nomes da geração. Autor de seis gols em oito jogos, o atacante de 17 anos do Athletico Paranaense parece um atleta experiente, tanto em ações dentro de campo quanto no porte físico.

Andrey Santos

Vendido para o Chelsea, a revelação do Vasco se descobriu como um volante goleador na competição. Camisa 5 e capitão, apareceu bem na área e marcou seis vezes. Fez o gol que abriu o placar na “decisão” contra o Uruguai.

Mycael

Desde o sub-15 participando das categorias de base da seleção, Mycael é mais um da “escola de goleiros” do Athletico Paranaense. Foi destaque na competição, com direito a pênaltis defendidos contra a Argentina e Colômbia.

Alexsander

Meio-campista extremamente móvel e versátil, Alexsander é tratado como a nova joia da base do Fluminense. Titular em oito jogos da competição, formou o setor mais importante da equipe.

Marlon Gomes

Criativo, elegante na condução da bola e capaz de saber quando acelerar e pausar o jogo, Marlon Gomes foi o cérebro do time. Já profissional no Vasco, o garoto de 19 anos é um meia que falta entre as opções para a seleção principal.

Robert Renan

O futebol moderno exige cada vez mais que zagueiros sejam ativos na construção de jogadas, e Robert Renan não fica atrás disso. Negociado com o russo Zenit pelo Corinthians, chamou a atenção pelo desempenho no torneio.

Pedrinho

Sem sequer ter estreado pelos profissionais do Corinthians, o atacante de 17 anos esteve no “lugar certo e hora certa”. Responsável por fazer o segundo gol brasileiro contra o Uruguai, basicamente o gol do título, pode aparecer no time principal alvinegro.