Os desfalques do Real Madrid para o Mundial – e quem poderia jogar a final

Em meio à má fase no Campeonato Espanhol, em que já está oito pontos atrás do líder Barcelona, o Real Madrid chega ao Mundial de Clubes repleto de desfalques. O time de Carlo Ancelotti tem nada menos que seis baixas confirmadas para a estreia contra o Al Ahly, do Egito, nesta quarta-feira, 8, mas alguns desses jogadores poderiam voltar a tempo de uma possível final contra o Flamengo ou o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Com Courtois, Militão, Vázquez, Mendy, Hazard e Benzema descartados para o primeiro jogo, um possível time para enfrentar o Al Ahly tem Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger e Camavinga (Alaba); Tchouaméni, Modric e Kroos (Ceballos); Valverde (Asensio), Vinicius Júnior e Rodrygo.

Veja a situação de cada jogador machucado do Real Madrid:

Thibaut Courtois – dúvida para uma possível final

Titular absoluto, o gigante goleiro belga se machucou no aquecimento do jogo contra o Mallorca no último sábado, 4, e é desfalque confirmado para a estreia no Mundial. Segundo a imprensa espanhola, a lesão muscular não é grave, e ele poderia voltar a tempo da final, no sábado, 11, dependendo do ritmo da recuperação.

Éder Militão – praticamente descartado

O zagueiro brasileiro, também titular do Real, sentiu a coxa em partida contra o Valencia na semana passada e é mais um que está fora da estreia. Já sua presença em uma possível final, segundo o jornal As, é muito difícil, mas não impossível. O mais provável é que o jogador não entre em campo no Mundial.

Ferland Mendy – desfalque

Lateral-esquerdo titular, o francês também tem uma lesão muscular na perna esquerda e nem vai viajar para o Marrocos. Quem tem atuado improvisado na posição é o volante Camavinga. O experiente Alaba, que pode jogar como lateral ou zagueiro, voltou recentemente de lesão e também é opção no setor.

Lucas Vázquez – desfalque

Com uma torção de tornozelo, o polivalente espanhol, que pode jogar como lateral-direito ou ponta, também é desfalque certo no Mundial. É reserva, mas costuma ser usado por Ancelotti para rodar o elenco.

Eden Hazard – desfalque

Com tendinite no joelho, o meia-atacante belga também não estará à disposição do Real Madrid no Mundial. Com mais tempo no departamento médico do que em campo desde que foi contratado, Hazard quase não tem sido utilizado por Ancelotti na temporada.

Karim Benzema – dúvida para uma possível final

A situação do atual melhor jogador do mundo é semelhante à de Courtois: fora da estreia contra o Al Ahly, mas possivelmente apto para uma final contra Flamengo ou Al-Hilal. O francês sentiu dores no joelho direito durante a partida contra o Valencia, mas, a princípio, não há lesão grave. O Real Madrid, por enquanto, não confirma o tempo de recuperação.