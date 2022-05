A confirmação da transferência do atacante norueguês Erling Haaland, do Borussia Dormund, para o Manchester City aqueceu o mercado do futebol. A janela de negociações do verão europeu promete ser intensa, já que os contratos de alguns dos principais artilheiros do Velho Continente estão próximos do fim, entre eles nomes como o dos atacantes Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah e Robert Lewandowski.

Kylian Mbappé é o outro que, provavelmente, terá seu futuro definido nos próximos meses. O atacante francês tem vínculo com o Paris Saint-Germain somente até junho deste ano. O clube parisiense tenta a renovação de contrato, enquanto o jogador segue como ‘plano A’ do Real Madrid.

PLACAR mapeou a situação de alguns dos principais artilheiros do mundo para a próxima temporada. Confira:

Cristiano Ronaldo

Desde que trocou a Juventus para retornar ao Manchester United, em agosto do ano passado, o casamento de Cristiano Ronaldo com o clube inglês acumula ruídos – frustrando enormes expectativas.

Sexto colocado na Premier League, o clube já não tem mais chances de conseguir vaga na próxima Liga dos Campeões, o que pode dificultar ainda mais a permanência do craque português de 37 anos.

Em fevereiro, já sob ameaça de o clube não conseguir a classificação, foi divulgado que a diretoria do United avaliava internamente a contratação como um erro e que não iria se opor caso o jogador oficializasse um pedido de transferência. Apesar disso, Ronaldo é o artilheiro do time – fez 24 gols em 39 jogos.

Mohamed Salah

Principal peça do atual elenco do Liverpool, Salah segue com o futuro incerto nos Reds. O jogador egípcio tem contrato com o clube até o fim da próxima temporada – junho de 2023 – e, até agora, as partes não acertaram a renovação de contrato.

Segundo o jornal britânico The Mirror, em abril, o Liverpool teria proposto uma nova investida, com um salário de 400 mil libras semanais (2,4 milhões de reais) para renovar o contrato por mais quatro anos. Até agora, porém, nenhum acordo foi selado.

Aos 29 anos, Salah é artilheiro do time – fez trinta gols em 48 jogos na temporada – e também da Premier League. O jogador segue no radar de Barcelona e é o jogador dos sonhos do PSG, caso Mbappé decida ir para o Real Madrid.

Robert Lewandowksi

Lewandowski pode estar cada vez mais perto de deixar o Bayern de Munique, clube que defende há sete temporadas. Atual melhor jogador do mundo, eleito por dois anos consecutivos pela Fifa, o camisa 9 segue batendo números impressionantes: 49 gols marcados em 45 jogos pelo clube alemão na temporada. O vínculo do jogador com o clube se encerra em junho de 2023.

Kylian Mbappé

Qual camisa o craque francês irá vestir na próxima temporada ainda é uma incógnita. Campeão do campeonato francês, artilheiro nacional e do clube na temporada, o futuro de Mbappé ainda é incerto apesar das investidas do Paris Saint-Germain em estender o vínculo com o atleta de 23 anos. Mbappé está no PSG há cinco temporadas e o atual contrato prevê saída em junho deste ano. O destino mais especulado é o Real Madrid.

Sadio Mané

Outro que tem vínculo até o fim da próxima temporada é o atacante senegalês Sadio Mané. Desde 2016 no clube de Liverpool, o jogador de 30 anos e o clube ainda não acertaram a renovação – afinal, além de Mané o Liverpool tem seu principal artilheiro, Salah, como propriedade. Por sua vez, o senegalês interessa o Barcelona e o Bayern de Munique.

Harry Kane

Artilheiro do Tottenham, Kane chegou próximo de acertar com o Manchester City na janela de transferências de verão do ano passado, mas optou por permanecer Spurs, onde está desde 2013 no elenco principal. Aos 28 anos, tem vínculo com o time por mais dois anos, até 2024, e permanência incerta para a próxima temporada.

