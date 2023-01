Os 11 maiores destaques da Copa São Paulo de 2023

A Copa São Paulo de Futebol Júnior terminou nesta quarta-feira, 25, com a conquista do bicampeonato do Palmeiras, que derrotou o América-MG por 2 a 1, no estádio do Canindé. A principal competição de base do país é conhecida por revelar jovens talentos e desta vez não foi diferente. PLACAR separou os onze principais destaques desta edição e que em breve devem pintar nos elencos profissionais.

O campeão Palmeiras lidera a lista com quatro jogadores: Ruan Ribeiro, artilheiro do torneio, com nove gols, Kevin, líder em assistências e eleito o melhor jogador da competição, além de Pedro Lima e o jovem Estevão, de apenas 15 anos.

Confira a lista completa:

Os 11 melhores da Copinha 2023

Ruan Ribeiro (Palmeiras)

Idade: 19 anos

Atacante, destro

Natural de Cidelândia (MA)

1,77m

Jogos: 9

Gols: 9 – artilheiro da competição

Assistências: 1

Kevin (Palmeiras)

Idade: 19 anos

Atacante, destro

Natural de São Paulo (SP)

1,76m

Jogos: 8

Gols: 5

Assistência: 5 – líder em assistência do torneio e eleito o melhor jogador da competição

Pedro Lima (Palmeiras)

Idade: 19 anos

Meio-campista, canhoto

Natural de Brasília (DF)

1,84m

Jogos: 8

Gols: 2

Assistência: 1

Estevão (Palmeiras)

Idade: 15 anos

Atacante, canhoto

Natural de Franca (SP)

1,70m

Jogos: 7

Gols:

Assistência: 0

Cássio (América-MG)

Idade: 20 anos

Goleiro

Natural de Osasco (SP)

1,87m

Jogos: 8

Gols sofridos: 4

Luan Campos (América-MG)

Idade: 20 anos

Atacante, destro

Natural de Marília (SP)

1,73m

Jogos: 9

Gols: 4

Assistência: 3

Renato Marques (América-MG)

Idade: 19 anos

Atacante, destro

Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais

1,80m

Jogos: 8

Gols: 5

Assistência: 1

Adyson (América-MG)

Idade: 17 anos

Atacante, destro

Natural de Croatá, Maranhão

1,68m

Jogos: 8

Gols: 3

Assistência: 2

Ivonei (Santos)

Idade: 20 anos

Meio-campista/Atacante, destro

Natural de Rondonópolis, Mato Grosso

1,80m

Jogos: 8

Gols: 4

Assistência: 2

Pedrinho (Goiás)

Idade: 18 anos

Atacante, destro

Natural de Goiânia, Goiás

1,82m

Jogos: 7

Gols: 5

Assistência: 1

Fábio Matheus (Sport)

Idade: 19 anos

Volante/Meio-campista, destro

Natural de Recife, Pernambuco

Jogos: 6

Gols: 2

Assistência: 1