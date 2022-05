Oriente Petrolero x Fluminense: onde assistir à Sul-Americana nesta quinta

Nesta quinta-feira, 26, o Fluminense visita o Oriente Petrolero-BOL, no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A bola rola às 21h30 (de Brasília) e a partida será transmitida pelo serviço de streaming Conmebol TV.

Na terceira colocação do grupo H, com oito pontos, o Tricolor viaja à Bolívia com a quase impossível missão de se classificar para as oitavas de final da competição.

Com duas vitórias, dois empates e uma derrota ao longo da fase de grupos, para avançar à próxima etapa precisaria vencer e torcer para que o Júnior de Barranquilla-COL, líder da chave com 10 pontos, empate com o Unión de Santa Fe-ARG, vice-líder com um ponto a menos.

Somente com esta combinação o time de Fernando Diniz conseguiria alcançar a mesma pontuação da equipe colombiana, porém teria ainda que superar a equipe da Bolívia por uma diferença igual ou maior que seis gols para ultrapassar o Júnior no saldo de gols.

Do outro lado, o Petrolero foi o único dos 32 times na fase de grupos que não conseguiu somar sequer um ponto. Dessa forma, a equipe atua apenas para cumprir tabela.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta:

Libertadores

19h

Libertad-PAR x The Strongest-BOL – Conmebol TV

Athletico-PR x Caracas-VEN – ESPN, Star+ e Conmebol TV

21h

Boca Juniors-ARG x Deportivo Cali-COL – Conmebol TV

Corinthians x Always Ready-COL – ESPN, Star+ e Conmebol TV

Sul-Americana

19h15

Racing-ARG x River Plate-URU – Conmebol TV

Melgar-PER x Cuiabá – Conmebol TV

21h30

Oriente Petrolero-BOL x Fluminense – Conmebol TV

Junior Barranquilla-COL x Unión Santa Fé-ARG – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Vasco x Brusque-SC – Premiere

21h30

Ituano x Náutico – SporTV e Premiere

