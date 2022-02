‘Orgulhoso’, Abel diz que Palmeiras igualou Chelsea com jogo coletivo

Depois da derrota para o Chelsea na decisão do Mundial de Clubes, neste sábado, 12, o técnico Abel Ferreira analisou o jogo e se disse orgulhoso da atuação do Palmeiras no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi.

“Sabíamos que ia ser um jogo difícil, todos sabem como joga o Chelsea. Tenho muito orgulho da minha equipe. Não quero falar do resultado, perdemos, parabéns a quem ganhou. Tenho muito orgulho do que fizemos, do nosso trabalho”, analisou Abel na saída do campo.

Se em 2021 a equipe alviverde caiu na semifinal e acabou em quarto lugar, neste ano o cenário foi diferente. O Verdão chegou à final, fez jogo duro com o Chelsea, e só levou o gol da derrota na prorrogação.

“No ano passado nem ao pódio fomos, neste ano ficamos em segundo. Batemos bem contra uma grande equipe. O jogo é decidido em detalhes, e estou muito orgulhoso dos meus jogadores.”

“Nós conseguimos superar, e muito, aquilo que é a qualidade individual do nosso adversário. Conseguimos ser valentes, ter calma, jogar, atacar um time que tem muita qualidade individual. Nós conseguimos igualar isso com nosso jogo coletivo. O jogo foi decidido em um detalhe, então é dar parabéns aos meus jogadores.”, completou.

Depois de segurar o 0 a 0 no primeiro tempo, o Palmeiras viu Lukaku abrir o placar aos nove minutos da segunda etapa. Contudo, a equipe reagiu e empatou com Raphael Veiga, de pênalti, aos 18. Já no segundo tempo da prorrogação, Kai Havertz marcou, também de pênalti, o gol do título dos ingleses.