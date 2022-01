Organizadas de Milan e Venezia protagonizam briga marítima na Itália

Integrantes de torcidas organizadas de Milan e Venezia protagonizaram um confronto atípico pouco antes da partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Italiano, no último domingo, 9. Antes da bola rolar no estádio Pierluigi Penzo, um vídeo publicado nas redes sociais pelo jornalista Sam Street mostra dois barcos nas águas do Mar Adriático, com torcedores dentro, disparando rojões e sinalizadores um contra o outro. Apesar do conflito perigoso e totalmente inusitado, não houve feridos, segundo a imprensa italiana.

O Milan, que se encontra em segundo lugar na tabela da competição, com 48 pontos, venceu o Venezia por 3 a 0 com gols de Theo Hernández e Ibrahimovic. O resultado deixa a equipe apenas um ponto atrás apenas da líder, a Inter de Milão com 49.

Nesta quarta-feira, 12, o Venezia volta a campo para enfrentar a Atalanta, fora de casa, pela Copa da Itália. Já o Milan, joga nesta quinta-feira, 13, contra o Genoa, pela mesma competição.

