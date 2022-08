Organizada do Atlético-MG protesta em frente ao CT e cobra jogadores

Integrantes da Galoucura, principal torcida organizada do Atlético Mineiro, se reuniram nesta quarta-feira, 24, na porta do CT do clube, em Vespasiano, para protestar pelo baixo rendimento da equipe durante a temporada, além de cobrar alguns jogadores como o volante Allan, os atacantes Vargas e Hulk, além do diretor de futebol do clube, Rodrigo Caetano.

O encontro aconteceu pouco antes do treino do time, marcado para às 10h30 (de Brasília). O time só venceu uma partida das últimas oito disputadas e está eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores.

Nas redes sociais, os próprios integrantes da organizada divulgaram registros. O presidente da torcida, Josimar Júnior, foi quem questionou o atacante Vargas sobre sua postura nos jogos e chegou a ameaçar o atleta dizendo que o procuraria em baladas.

“A torcida é o maior patrimônio do clube. Então você respeita o Galo. Se estiver na noite, a gente vai te buscar. A gente está ligado que você está em várias baladas”, disse o líder da torcida atleticana.

A mesma do AeroGalo,da Rua de Fogo, dos mosaicos, dos 90 minutos sem parar. Ela mesmo está aqui cobrando compromisso e comprometimento pic.twitter.com/NYAPeQVeWi — Galoucura (Oficial) (@tog_oficial84) August 24, 2022

A marcação cerrada em cima de Vargas está relacionada ao cartão vermelho que o jogador recebeu no último lance do jogo contra o Palmeiras, no último dia 3, durante as quartas de final da Libertadores, no Allianz Parque, resultando na expulsão do camisa 10, que ficou de fora da disputa de pênaltis vencida pela equipe do técnico Abel Ferreira.

Um outro ponto que motivou o protesto é a atual situação do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, já que o time ocupa o 7º lugar na tabela com 14 pontos a menos que o líder Palmeiras e, portanto, está fora da zona de classificação para a próxima Libertadores.

O próximo desafio do Galo no Brasileirão será contra o América-MG, em clássico neste domingo, 28, no Independência, a partir das 16h (de Brasília).

