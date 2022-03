Opinião: a absurda reação de alguns torcedores do Fluminense

Após vencer a ida, em casa, por 3 a 1, o Fluminense foi derrotado pelo Olimpia por 2 a 0, no Paraguai, e viu a vaga na fase de grupos da Libertadores escapar nos pênaltis. A eliminação após ter a classificação quase nas mãos causou revolta da torcida, e alguns tricolores foram ao Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, cobrar o elenco no desembarque nesta quinta-feira, 17. O treinador Abel Braga e o volante Felipe Melo, um dos líderes do elenco, conversaram com os torcedores. A confusão escalou quando as pessoas tentaram encurralar o presidente Mário Bittencourt, e os seguranças do clube entraram em confronto.

O voo chegou ao Rio de Janeiro por volta das 5h25, e torcedores já aguardavam a delegação. Antes mesmo do desembarque, o clima entre os manifestantes e os funcionários do aeroporto já era quente, por tentativa de invasão das áreas proibidas. Mesmo assim, a barreira chegou a ser rompida e houve aproximação entre os profissionais e os manifestantes.

No momento do desembarque – em cena que lembra o mais retrógrado e tóxico da relação entre torcida e clube -, Abel Braga tentou diálogo com os manifestantes em busca de acalmar a situação. Felipe Melo, recém-chegado ao clube e que desperdiçou sua cobrança durante a disputa de pênaltis, fez o mesmo.

Abel Braga ficou um tempo na parte interna do desembarque vendo a confusão. Depois, o técnico saiu pra conversar com quem estava no aeroporto pra fazer cobranças ao time do #fluminense pic.twitter.com/ZrgkS6k0EA — Ricardo Lay (@ricardolay) March 17, 2022

O principal alvo não era um jogador específico ou o treinador, mas sim o presidente Mário Bittencourt. Revoltados com a venda da promessa Luiz Henrique por 13 milhões de euros (73 milhões de reais), os torcedores cobraram o dirigente de maneira agressiva. Bittencourt foi encurralado e teve dificuldades para entrar em um carro. A reação dos seguranças do clube foi a violência contra os revoltados com a eliminação. Uma confusão generalizada tomou o aeroporto, mas não houve detenção.

Esse é o momento que o presidente Mário Bittencourt é encurralado ao tentar chegar ao seu carro. #geflu pic.twitter.com/zxKUL6Vby1 — Ronald Lincoln (@ronaldlincoln) March 17, 2022

Na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense encara o Botafogo na próxima segunda-feira, 21. O Tricolor, além do estadual, ainda tem Copa do Brasil, Copa Sul-americana e Campeonato Brasileiro para a temporada.

