Onde assistir: Paulistão, Carioca e mais jogos desta quinta-feira, 17

No Campeonato Paulista, a bola rola entre Mirassol x Santos, às 19h (de Brasília), no estádio José Maria de Campos Maia, no interior paulista. Mais tarde, às 21h30 (de Brasília), o São Paulo pega a Inter de Limeira, no Morumbi. Ambas as partidas são válidas pela sétima rodada do estadual.

Pelo Carioca, o Botafogo recebe o Resende, no estádio Nilton Santos, às 18h (de Brasília). Jogando em casa, em São Januário, às 20h30 (de Brasília), o Vasco encara o Bangu.

O Cruzeiro tem confronto marcado contra o Uberlândia, às 20h (de Brasília), no Independência, pelo Campeonato Mineiro. Pelo Gaúcho, duas partidas: Juventude x São José e Ypiranga x Aimoré.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Campeonato Paulista

19h

Mirassol x Santos – Premiere e Paulistão Play

Red Bull Bragantino x Água Santa – Premiere e Paulistão Play

21h30

São Paulo x Inter de Limeira – Estadio.com

Campeonato Carioca

16h

Portuguesa x Boavista – ElevenSports

18h

Botafogo x Resende – ElevenSports

20h30

Vasco x Bangu – ElevenSports

Campeonato Mineiro

20h

Cruzeiro x Uberlândia – Futebol Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

19h

Ypiranga x Ainmoré – GloboEsporte.com

21h30

Juventude x São José – Premiere

