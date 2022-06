Sorteio da Copa do Brasil: onde assistir e como funciona

Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil serão definidos nesta terça-feira, 7, às 15h, em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol. O evento também define os mandos de campo da fase. A transmissão ao vivo acontece no site, Youtube e Facebook da CBF, além do SporTV.

De acordo com o regulamento, não há separação em potes, nem bloqueios. Assim, todos os 16 clubes podem se enfrentar, o que gera a expectativa por grandes encontros entre favoritos.

Quem está nas oitavas da Copa do Brasil:

América-MG

Atlético-GO

Atlético-MG

Athletico-PR

Bahia

Botafogo

Ceará

Corinthians

Cruzeiro

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Palmeiras

Santos

São Paulo

Com a possibilidade de clássicos estaduais ou encontros com rivalidades nacionais, os jogos de ida serão realizados nos dias 22 e 23 deste mês, enquanto as voltas estão marcadas para 13 e 14 de julho.

Quem avançar para as quartas de final recebe uma quantia de R$ 3,9 milhões. Entretanto, ainda não conhecerá de imediato o caminho à decisão, tendo em vista que em julho, após a atual fase, um novo sorteio desenha o chaveamento do torneio.

