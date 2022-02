Onde assistir: Champions, estaduais e mais jogos desta quarta, 16

Na Fonte Luminosa, às 19h (de Brasília), em Araraquara, o Palmeiras faz sua primeira partida após a derrota no Mundial de Clubes e enfrenta a Ferroviária, pelo Campeonato Paulista. Mais tarde, às 21h30 (de Brasília), o Corinthians, ainda sem técnico definitivo e sob o comando do interino Fernando Lázaro, recebe o São Bernardo, na Neo Química Arena. O alvinegro deve ter o lateral-direito, Fagner, já recuperado de dores na coxa direita, de volta aos gramados.

Pelo Campeonato Carioca, no período da tarde, às 15h30 (de Brasília), o Madureira, que está em sétimo lugar, joga contra o Flamengo, vice-líder na tabela, com 13 pontos, no Estádio Aniceto Moscoso. O Rubro-negro luta para encostar no Fluminense, líder isolado, e assumir a primeira posição na classificação. Às 21h35 (de Brasília), o Nova Iguaçu encara o Fluminense, no estádio Luso-Brasileiro.

O destaque no Campeonato Mineiro é para a partida entre América-MG x Patrocinense, que acontece às 19h (de Brasília), no estádio Independência.

No Gauchão, o União Frederiquense, enfrenta o líder Grêmio, que tem 14 pontos na tabela e se encontra em uma situação mais confortável do que o oponente, que tem quatro pontos. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena do União. O Inter também entra em campo e pega o Brasil de Pelotas, às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Já no futebol internacional, acontecem duas partidas importantes, pela Liga dos Campeões, ambas às 17h (de Brasília): RB Salzburg x Bayern de Munique, na Red Bull Arena, e Inter de Milão x Liverpool, no San Siro. Os duelos são válidos pela ida das oitavas de final.

Dando continuidade na primeira fase da Libertadores, entram campo, às 19h15 (de Brasília), Bolívar x Deportivo Lara, no estádio Olímpico Hernando Siles, em La Paz e mais tarde, às 21h30 (de Brasília) o Olimpia pega o Univ. César Vallejo, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Confira abaixo a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Campeonato Paulista

19h

Ferroviária x Palmeiras – Premiere

Ituano x Guarani – Premiere, Estádio.com

Ponte Preta x Botafogo – Premiere

21h30

Corinthians x São Bernardo – Premiere

Campeonato Carioca

15h30

Madureira x Flamengo – ElevenSports

19h

Volta Redonda x Audax – ElevenSports

21h35

Nova Iguaçu x Fluminense – ElevenSports

Campeonato Mineiro

19h

América-MG x Patrocinense – Premiere

19h30

Pouso Alegre x URT – Futebol Mineiro TV

20h

Democrata GV x Tombense – Futebol Mineiro TV

20h30

Villa Nova-MG x Caldense – Futebol Mineiro TV

Campeonato Gaúcho

19h

União Frederiquense x Grêmio – Premiere

São Luiz x Caxias – Premiere

21h30

Internacional x Brasil de Pelotas – Premiere

Novo Hamburgo x Guarany de Bagé – Premiere

Liga dos Campeões

17h

Red Bull Salzburg x Bayern de Munique – Space, HBO Max

Internazionale x Liverpool – TNT, HBO Max

Libertadores da América

19h15

Bolívar x Deportivo Lara – ESPN, Star+

21h30

Olimpia x Univ. César Vallejo – Star+

