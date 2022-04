Botafogo x Corinthians: onde assistir ao jogo do Brasileirão neste domingo

Dando sequência à primeira rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo, 10, Botafogo x Corinthians se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A partida terá transmissão da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

A equipe dirigida pelo técnico Vitor Pereira estreia na competição após perder para o Always Ready, da Bolívia, na rodada de estreia da Libertadores.

Para a partida, o Timão já tem um desfalque confirmado: o lateral direito Fagner, lesionado. Na lateral esquerda, Lucas Piton e Fábio Santos disputam uma das vagas, enquanto Xavier e Du Queiroz podem ser escalados no meio de campo. A equipe paulista vai em busca dos três pontos fora de casa para tentar aliviar a tensão nos bastidores por cobranças da torcida.

Já para o Botafogo, o clima é diferente, já que a partida marca a volta do clube à Série A, e as expectativas para a temporada são positivas. Este será o primeiro jogo do Fogão sob o comando do técnico português Luís Castro, que provavelmente terá todo o elenco à disposição – inclusive o volante Patrick de Paula, reforço recente do time, contratado do Palmeiras.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Campeonato Brasileiro

11h

Coritiba x Goiás – SporTV e Premiere

16h

Atlético-MG x Internacional – SporTV e Premiere

Botafogo x Corinthians – TV Globo e Premiere

18h

Fortaleza x Cuiabá – Premiere

19h

São Paulo x Athletico-PR – SporTV e Premiere

Avaí x América-MG – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

11h

Londrina x Náutico – SporTV e Premiere

