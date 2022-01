Onde assistir às quartas de final da Copa das Nações Africanas

A Copa Africana de Nações entra nas etapas finais neste fim de semana com os confrontos das oito equipes restantes na competição. No sábado, 29, os anfitriões do torneio Camarões enfrentam Gâmbia, às 13h, em partida de transmissão exclusiva no Brasil pela Band. A emissora ainda irá exibir as outras duas partidas das quartas de final do domingo, 30. Ao 12h, Egito, de Salah, disputa classificação com o Marrocos. Mais tarde, às 16h, será a vez de Senegal e Guiné Equatorial entrarem em campo.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Camarões x Gâmbia é promessa de confronto equilibrado – ambas chegam a partida invictas. Destaque da seleção camaronesa é o atacante e capitão da equipe Vicent Aboubakar, artilheiro do torneio com 6 gols. Enquanto eles chegam as quartas após venceram o Comores por 2 a 1, em jogo marcado por tumulto que causou a morte de sete pessoas no estádio, Gâmbia já fez história logo em sua primeira participação na competição. O jogo terá transmissão a partir das 13h em TV aberta na Band.

No domingo, 30, outros dois jogos completam a fase. A bola rola para Egito e Marrocos ao 12h, no estádio Ahmadou Ahidjo. O Egito, maior vencedor da Copa Africana, com sete títulos – o último deles em 2010 – chega a partida após vencer nas cobranças de pênaltis. O Marrocos, por sua vez, venceu o confronto das oitavas com golaço do lateral esquerdo Hakimi, que atua no Paris-Saint Germain. Completa a agenda das quartas de final Senegal e Guiné Equatorial, às 16h. Ambas as partidas terão transmissão da Band.

Confira a lista de onde assistir as quartas de final da Copa Africana:

Sábado, 29

Continua após a publicidade

13h – Gâmbia x Camarões – Band

16h – Burkina Faso x Tunísia – sem transmissão

Domingo, 30

12h – Egito x Marrocos – Band

16h – Senegal x Guiné Equatorial – Band

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!