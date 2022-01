Onde assistir aos jogos da Copinha neste sábado, 15

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior segue neste sábado, 15, com mais oito jogos com transmissões em diversas plataformas. Os destaques do dia serão o Palmeiras, que garantiu a classificação nesta quinta-feira, 13, após golear o Mauá por 4 a 0, com gols de Fabinho, Garcia, Vitinho e Kevin; o Internacional, que vem de uma vitória por 3 a 0, contra o Flamengo-SP; o Flamengo, que derrotou o Náutico no último minuto de jogo, marcando apenas um gol na Arena Barueri, e o São Paulo, que têm feito bons resultados na competição, garantiu mais um no jogo contra o São Bernardo, encerrando a segunda fase da copinha com um placar de 3 a 0.

O Verdão, em busca de seu primeiro título na Copinha, enfrenta o Atlético-GO às 11h. O Inter pega a Portuguesa, às 15h, em um confronto que já aconteceu na fase de grupos, com vitória do time gaúcho por 2 a 1. Já o Flamengo, para garantir vaga nas oitavas de final, precisa vencer o Oeste – a bola rola a partir das 19h30. E o São Paulo encara o São Caetano, às 21h45. Quem vencer avança às oitavas de final.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não informou o palco da decisão, que acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Todos os jogos da competição poderão ser acompanhados ao vivo pelo canal a cabo SporTV e também nas plataformas Paulistão Play, YouTube e Eleven Sports. Confira, abaixo, como assistir aos jogos deste sábado:

Copa São Paulo 2022 – 15 de janeiro

11h

Atlético-GO X Palmeiras (SporTV)

Canaã-BA X Juventus-SP (Paulistão Play e Eleven)

15h

Desportivo Brasil-SP X Iape-MA (Paulistão Play e Eleven)

Internacional X Portuguesa (SporTV)

17h15

Audax-SP X Vasco (SporTV)

19h

Retrô-PE X Cruzeiro (SporTV)

19h30

Flamengo X Oeste-SP (SporTV e Rede Vida)

21h45

São Paulo X São Caetano (SporTV)

