Onde assistir aos jogos da Copinha neste domingo, 9

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior segue neste domingo, 9, com mais 14 jogos com transmissões em diversas plataformas. Os destaques do dia serão as partidas dos já classificados Grêmio e Santos e de Botafogo-RJ e Athlético Paranaense, que ainda correm risco de eliminação na primeira fase.

Ao todo, 128 estão distribuídos em 32 chaves, espalhadas em sedes pelo estado de São Paulo. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata. Em razão do cancelamento da competição em 2021, a Copinha deste ano conta com a presença de jogadores nascidos em 2001, que teoricamente não poderiam atuar por já terem mais de 20 anos.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não informou o palco da decisão, que acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Todos os jogos da competição poderão ser acompanhados ao vivo pelo canal a cabo SporTV e também nas plataformas Paulistão Play, YouTube e Eleven Sports. Confira, abaixo, como assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa São Paulo 2022 – 9 de janeiro

8h45

Aparecidense-GO X Petrolina-PE (Paulistão Play e Eleven)

11h

Taquarussú-TO X Velo Clube (Paulistão Play e Eleven)

Taubaté-SP X Botafogo-RJ (SporTV)

13h

Chapadinha-MA X Nova Iguaçu-RJ (Paulistão Play e Eleven)

União ABC-MS X Grêmio Novorizontino-SP (Paulistão Play e Eleven)

13h15

União São João-SP X Athlético Paranaense-PR (Canal da FPF no YouTube)

14h15

Mixto-MT X Castanhal-PA (SporTV)

15h15

Comercial-RP X Criciúma-SC (Paulistão Play e Eleven)

União FC de Iacanga-SP X Santa Cruz-PE (Paulistão Play e Eleven)

16h30

XV Jaú-SP X Grêmio-RS (SporTV)

17h

Falcon-SE X São Carlos-FL (Paulistão Play e Eleven)

19h

Ferroviária-SP X Santos-SP (SporTV)

19h15

Grêmio São Carlense X América-MG (Paulistão Play e Eleven)

21h15

Operário-PR X Rondoniense-RO (SporTV)