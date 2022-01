Onde assistir aos jogos da Copinha nesta sexta-feira, 14

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior segue nesta sexta-feira, 14, com mais oito jogos decisivos válidos pela terceira fase, com transmissões em diversas plataformas. Os destaques dessa rodada serão o Fluminense, que avançou na competição após vencer o Francana-SP por 3 a 1, o Grêmio, que eliminou o Santa Cruz, vencendo por 2 a 0, o Santos, que passou pelo Chapadinha por 3 a 0, e o Corinthians, que goleou o Ituano por 5 a 0.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O Fluminense, segundo maior vencedor da competição, com cinco títulos, joga contra a Ponte Preta, às 15h. Na disputa da chave 5, para avançar para a próxima fase, o Grêmio enfrenta o Grêmio Novorizontino, em Jaú, às 17h15. O Santos, que tem revelado bons jogadores, como Rwan Seco e Weslley Patati, pega a Ferroviária, às 19h30, em Araraquara e precisa da vitória para avançar no mata-mata; Já o Corinthians com os meninos do terrão, em busca do 11º troféu da copinha, enfrenta o Resende-RJ, às 21h45. Quem vencer avança às oitavas de final.

Ao todo, 128 clubes estão distribuídos em 32 chaves, espalhadas em sedes pelo estado de São Paulo. Em razão do cancelamento da competição em 2021, a Copinha deste ano terá a presença de jogadores nascidos em 2001, que teoricamente não poderiam atuar por já terem mais de 20 anos.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não informou o palco da decisão, que acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Todos os jogos da competição poderão ser acompanhados ao vivo pelo canal a cabo SporTV e também nas plataformas Paulistão Play, YouTube e Eleven Sports. Confira, abaixo, como assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa São Paulo 2022 – 13 de janeiro

Continua após a publicidade

11h

Taubaté-SP X Botafogo (SporTV)

13h15

Votuporanguense-SP X Bahia (Canal da FPF no YouTube)

15h

Ponte Preta X Fluminense (SporTV)

16h

Mirassol-SP X Sport Recife (Canal da FPF no YouTube)

17h15

Grêmio Novorizontino-SP X Grêmio (SporTV)

18h30

Falcon-SE X América Mineiro (Paulistão Play e Eleven)

19h30

Ferroviária-SP X Santos (SporTV)

21h45

Corinthians X Resende-RJ (SporTV)

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!