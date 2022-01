Onde assistir aos jogos da Copinha nesta segunda-feira, 17

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior segue nesta segunda-feira, 17, com mais quatro jogos com transmissões ao vivo pelo SporTV. Nos confrontos que dão encerramento as oitavas de final, dois clássicos: Internacional x Palmeiras, em Diadema, que abrem a rodada logo às 11h (de Brasília), e São Paulo x Vasco, o último jogo do dia, às 20h (de Brasília), em São Caetano do Sul.

Desportivo Brasil-SP x Cruzeiro se enfrentam às 15h (de Brasília), em Porto Feliz, e Oeste-SP e Canaã-BA, duas surpresas na competição, jogam às 17h30 (de Brasília), em Barueri. Quem passar garante vaga nas quartas de final e volta a jogar na quarta, 19.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não informou o palco da decisão, que acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Todos os jogos da competição podem ser acompanhados ao vivo pelo canal a cabo SporTV e também nas plataformas Paulistão Play, YouTube e Eleven Sports. Confira, abaixo, como assistir aos jogos desta segunda:

Copa São Paulo 2022 – 17 de janeiro

11h

Internacional x Palmeiras (SporTV)

15h

Desportivo Brasil-SP x Cruzeiro (SporTV)

17h30

Oeste-SP x Canaã-BA (SporTV)

20h

São Paulo x Vasco (SporTV)

