Onde assistir aos jogos da Copinha nesta segunda, 10

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior continua nesta segunda-feira, 10, com 26 partidas com transmissões em diversas plataformas. Os jogo do Red Bull Bragantino, que ainda corre risco de eliminação, é um dos confrontos que prometem emoção. Corinthians, Fluminense e Internacional entram em campo já de vaga na próxima fase assegurada.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Ao todo, 128 clubes estão distribuídos em 32 chaves, com sedes espalhadas pelo estado de São Paulo. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata.

Tendo em vista o cancelamento da competição em 2021, a Copinha deste ano conta com a presença de jogadores nascidos em 2001, que teoricamente não poderiam atuar por já terem mais de 20 anos.

Destoando do tradicional, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não informou o palco da decisão, que acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Todos os jogos da competição poderão ser acompanhados ao vivo pelo canal a cabo SporTV ou nas plataformas Paulistão Play, YouTube e Eleven Sports. Confira, abaixo, como assistir aos jogos desta segunda-feira:

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

Copa São Paulo 2022 – 10 de janeiro

11h

Atlético Matogrossense-MT x Monte Azul-SP (Paulistão Play e Eleven)

13h

Volta Redonda-RJ x Mauaense-SP (Paulistão Play e Eleven)

Aquidauanense-MS x Guarani-SP (Paulistão Play e Eleven)

Canaã-BA x Portuguesa Santista-SP (Paulistão Play e Eleven)

Fluminense-PI x Red Bull Bragantino-SP (Paulistão Play e Eleven)

Concórdia-SC x Ituano-SP (Paulistão Play e Eleven)

São José-RS x XV de Piracicaba-SP (Paulistão Play e Eleven)

Jacuipense-BA x Fast-AM (Paulistão Play e Eleven)

Santana-AP x Guarulhos (Paulistão Play e Eleven)

Continua após a publicidade

13h15

Votuporanguense-SP x Bahia-BA (Paulistão Play e Eleven)

15h15

Matonense-SP x Fluminense-RJ (SporTV)

São Raimundo-RR x Portuguesa-SP (SporTV 2)

Mauá-SP x Atlético-GO (Paulistão Play e Eleven)

União Suzano-SP x Fortaleza-CE (Paulistão Play e Eleven)

Manthiqueira-SP x Vitória-BA (Paulistão Play e Eleven)

Tanabi-SP x Vila Nova-GO (Paulistão Play e Eleven)

Juventus-SP x CRB-AL (Paulistão Play e Eleven)

Jaguariúna-SP x ABC-RN (Paulistão Play e Eleven)

17h

Camaçariense-BA x Santo André-SP (Paulistão Play e Eleven)

17h30

União Mogi-SP x Internacional-RS (SporTV)

17h45

Confiança-PB x Ponte Preta (Paulistão Play e Eleven)

Resende-RJ x River-PI (Paulistão Play e Eleven)

19h15

Osasco Audax-SP x Joinville-SC (Paulistão Play e Eleven)

20h

Francana-SP x Juventude-RS (Paulistão Play e Eleven)

São José-SP x Corinthians-SP (SporTV)