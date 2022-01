Onde assistir aos jogos da Copinha nesta quarta-feira, 12

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior segue nesta quarta-feira, 12, com mais 16 jogos com transmissões em diversas plataformas. Os destaques que entrarão em campo na primeira rodada da fase eliminatória, os mata-matas, serão o Athletico Paranaense, que eliminou o União São João-SP na última rodada por 2 a 0; o Grêmio, que mesmo perdendo por 1 a 0 pra o XV de Jaú, no último domingo, continuou na primeira posição do grupo 10, com 6 pontos; o Atlético Mineiro, que vem de derrota por 1 a 0 para o Linense-SP; o Santos, líder do grupo 8; e o Corinthians, que na última segunda-feira entrou em campo com o time reserva, venceu o São José-SP por 2 a 0 e manteve 100% de aproveitamento na competição.

Ao todo, 128 times foram distribuídos em 32 chaves, espalhadas em sedes pelo estado de São Paulo. Em razão do cancelamento da competição em 2021, a Copinha deste ano terá a presença de jogadores nascidos em 2001, que teoricamente não poderiam atuar por terem completado 20 anos na temporada passada.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não informou o palco da decisão, que acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Os jogos da competição poderão ser acompanhados ao vivo pelo canal a cabo SporTV e também nas plataformas Paulistão Play, YouTube e Eleven Sports. Confira, abaixo, como assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa São Paulo 2022 – 12 de janeiro

11h

Grêmio Novorizontino-SP X Castanhal-PA (Paulistão Play e Eleven)

XV Piracicaba-SP X Taubaté-SP (Paulistão Play e Eleven)

Botafogo X São José-RS (SporTV)

11h30

Fortaleza X Resende-RJ (Canal da FPF no YouTube)

15h

Votuporanguense-SP X Guarani (Paulistão Play e Eleven)

Vila Nova-GO X Bahia (Canal da FPF no YouTube)

Fluminense X Francana-SP (SporTV)

Nova Iguaçu-RJ X Ferroviária-SP (Paulistão Play e Eleven)

Athletico Paranaense X América-MG (Paulistão Play e Eleven)

17h15

Grêmio X Santa Cruz-PE (SporTV)

18h

Mirassol-SP X Atlético Mineiro (Canal da FPF no YouTube)

Linense-SP X Sport Recife (Paulistão Play e Eleven)

Falcon-SE X Velo Clube-SP (Paulistão Play e Eleven)

19h30

Santos X Chapadinha-MA (SporTV)

20h

Ponte Preta X Jacuipense-BA (Paulistão Play e Eleven)

21h45

Corinthians X Ituano-SP (SporTV e Rede Vida)

