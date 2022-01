Onde assistir aos jogos da Copinha desta quarta-feira, 5

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve início no último domingo 2, após um ano de ausência em razão da pandemia de Covid-19, com quatro partidas. Outros 24 jogos serão disputados nesta quarta-feira, 5, com a estreia de grandes clubes do país como São Paulo, Palmeiras e Atlético Mineiro, e transmissões em diversas plataformas.

Ao todo, 128 times estão distribuídos em 32 chaves, espalhados em sedes pelo estado de São Paulo. Em razão do cancelamento da competição em 2021, a Copinha deste ano terá a presença de jogadores nascidos em 2001, que teoricamente não poderiam atuar por já terem mais de 20 anos.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não informou o palco da decisão, que acontece no dia 25 de janeiro, aniversário da capital paulista.

Todos os jogos da competição poderão ser acompanhados ao vivo pelo canal a cabo SporTV e também nas plataformas Paulistão Play, YouTube e Eleven Sports. Confira, abaixo, como assistir aos jogos desta quarta-feira:

Copa São Paulo 2022 – 5 de janeiro

8h45

SKA Brasil-SP x Rio Claro-SP (Paulistão Play e Eleven)

11h

Paulista-SP x São Bernardo FC (Paulistão Play e Eleven)

Vasco x Lagarto-SE (Sportv)

13h

Desportivo Brasil-SP x Botafogo-SP (Paulistão Play e Eleven)

Água Santa-SP x Real Ariquemes-RO (Paulistão Play e Eleven)

Ibrachina-SP x Inter de Limeira-SP (Paulistão Play e Eleven)

Nacional-SP x Capivariano-SP (Paulistão Play e Eleven)

13h15

Ceará x Red Bull Bragantino (Canal da FPF no YouTube)

13h45

Mirassol x Confiança-SE (Paulistão Play e Eleven)

15h

Linense-SP x Desportivo Aliança-AL (Paulistão Play e Eleven)

15h15

Palmeiras x Assú-RN (Sportv)

Goiás x IAPE-MA (Paulistão Play e Eleven)

Náutico x Serranense-MG (Paulistão Play e Eleven)

Coritiba x Real Brasília-DF (Paulistão Play e Eleven)

16h

Taguatinga-DF x Sport (Paulistão Play e Eleven)

17h

EC São Bernardo x São Bento (Paulistão Play e Eleven)

17h15

Andirá-AC x Atlético-MG (Sportv)

Itapirense-SP x Retrô-PE (Paulistão Play e Eleven)

São Caetano x Desportivo Perilima-PB (Paulistão Play e Eleven)

19h15

Londrina-PR x Aster Brasil-ES (Paulistão Play e Eleven)

19h30

Cruzeiro x Palmas-TO (Sportv)

São Paulo x CSE-AL (Sportv)

Oeste-SP x Floresta-CE (Paulistão Play e Eleven)

21h45

Flamengo x Forte-ES (Sportv)