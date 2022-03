Onde assistir a Vasco x Flamengo e Olimpia x Fluminense nesta quarta

Esta quarta-feira, 16, reserva duelos importantes pelos Estaduais, com destaque para o clássico entre Flamengo e Vasco pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, marcado para às 20h (de Brasília), no Maracanã. Atual tricampeão, o clube rubro-negro vai em busca de um inédito quarto título consecutivo e carrega o favoritismo, mas terá pela frente uma equipa vascaína jovem e motivada. O jogo de volta acontece no próximo domingo, 20.

Já pela terceira fase da disputa pela Taça Libertadores, Olimpia x Fluminense se enfrentam, às 21h30 (de Brasília) no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, valendo vaga na fase de grupos. No jogo de ida o Flu abriu uma boa vantagem ao vencer o adversário por 3 a 1. Dessa forma, o Olimpia precisa vencer por três gols de diferença para avançar no tempo normal.

Em São Paulo, Ferroviária e Santos entram em campo pela décima rodada do Paulistão, às 19h (de Brasília), na Fonte Luminosa. Ambas as equipes lutam contra as chances de rebaixamento, já que têm 10 pontos cada uma, enquanto a Ponte Preta, primeiro time da zona vermelha, tem oito pontos.

Já pela segunda fase da Copa do Brasil, a partida de maior destaque será entre São Paulo x Manaus, às 21h30 (de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo. Segundo o técnico Evaristo Piza, o clube amazonense terá uma postura mais defensiva nessa partida, porém “não abrirá mão de jogar”.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quarta-feira, 16:

Campeonato Carioca

20h

Vasco x Flamengo – Cariocão Play, FlaTV+, Eleven Sports, OneFootball, Twitch

Campeonato Paulista

19h

Ferroviária x Santos – Canal do Paulistão no YouTube, Premiere

Taça Libertadores

19h15

Estudiantes-CHI x Everton-CHI – ESPN, Star+

21h30

Olimpia-PAR x Fluminense-BRA – SBT, ESPN, Star+

Copa do Brasil

16h

ABC-RN x Altos-PI – SporTV, Premiere

19h

Moto Club-MA x Tombense-MG – SporTV, Premiere

20h30

Globo FC-RN x Brasiliense-DF – SporTV, Premiere

Tuntum-MA x Cruzeiro-MG – Prime Vídeo

Tocantinópolis-TO x FC Cascavel-PR – SporTV, Premiere

21h30

CSA-AL x Paysandu-PR – Prime Vídeo

São Paulo-SP x Manaus-AM – SporTV, Premiere

Copa Sul-Americana

19h15

River Plate-URU x Liverpool-URU – Conmebol TV

21h30

América de Cali-COL x Independiente Medellín-COL – Conmebol TV

LDU x Mushuc Runa – Conmebol TV

Sport Boys-PER x Ayacucho-PER – Conmebol TV

