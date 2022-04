Onde assistir a Táchira x Palmeiras pela Libertadores nesta quarta, 6

Em sua estreia pela fase de grupos da Libertadores, nesta quarta-feira, 6, o atual bicampeão Palmeiras enfrenta o venezuelano Deportivo Táchira, às 21h (de Brasília), no estádio Polideportivo Pueblo Nuevo. A partida terá transmissão de ESPN e Star+

O Verdão, ainda em clima de comemoração pela conquista do Paulistão após bater o São Paulo por 4 a 0 no último domingo, 3, teve menos tempo de descanso do que o adversário. Por conta da sequência de jogos puxada, o técnico Abel Ferreira deve mexer no time: Rony e Piquerez machucados, podem ser substituídos por Gabriel Veron e Jorge. O volante Danilo também é dúvida, podendo ser ter sua vaga entregue a Jailson.

Já o Deportivo Táchira teve um intervalo maior para se preparar para a partida, já que a última atuação da equipe foi na quinta-feira, 31, em jogo válido pelo Campeonato Venezuelano, em que saiu vitorioso por 2 a 0 contra o Deportivo Lara. Palmeiras e Táchira pertencem ao grupo A, que conta também com Independiente Petrolero e Emelec.

Ainda pela Libertadores, entram em campo Red Bull Bragantino x Nacional-URU, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, América-MG x Independiente del Valle, no estádio Independência, em Minas Gerais, ambas às 19h (de Brasília) e Tolima x Atlético-MG, no estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, às 21h (de Brasília).

Já pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, o Fluminense, que conquistou a taça do Carioca, agora foca do torneio continental e recebe o Oriente Petrolero, no Maracanã, às 19h15 (de Brasília). Mais tarde, às 21h30 (de Brasília), o Internacional vai ao Equador para enfrentar o 9 de Octubre, no estádio Jocay, em Manta. Vale lembrar que após a fase de grupos, apenas o primeiro colocado de cada chave avança às oitavas de final, assim como os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores.

Confira a programação completa dos jogos desta quarta-feira:

Copa Libertadores

19h

Red Bull Bragantino x Nacional-URU – Conmebol TV

América-MG x Independiente del Valle-EQU – ESPN e Star+

Talleres-ARG x Universidad Católica-CHI – Conmebol TV

21h

Alianza Lima-PER x River Plate-ARG – ESPN, Conmebol TV e Star+

Deportivo Táchira-VEN x Palmeiras – ESPN e Star+

Tolima-COL x Atlético-MG – Conmebol TV

23h

Independiente Petrolero-BOL x Emelec-EQU – ESPN e Star+

Sul-Americana

19h15

General Caballero-PAR x La Guaira-VEN – Conmebol TV

Fluminense x Oriente Petrolero-BOL – Conmebol TV

Unión Santa Fé-ARG x Junior Barranquilla-COL – Conmebol TV

21h30

9 de Octubre-EQU x Internacional – Conmebol TV

Antofagasta-CHI x Defesa y Justicia-ARG – Conmebol TV

