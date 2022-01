Onde assistir a São Paulo x Palmeiras pela semifinal da Copinha

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior se encaminha para a reta final neste sábado, 22. No confronto que encerra a semifinal do campeonato, São Paulo e Palmeiras buscam vaga na decisão a partir das 19h (de Brasilia), em Barueri, com transmissão ao vivo pela Rede Vida, em TV aberta, e pelo canal a cabo SporTV.

Quem vencer, fará na final, dia 25, mais um clássico, agora diante do Santos derrotou, que derrotou o América-MG por 3 a 0, na noite de sexta-feira, 21, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul,

O São Paulo, comandado pelo ex-jogador Alex de Souza, ídolo do Palmeiras, terá o mando de campo diante da equipe liderada por Endrick, de 15 anos, a grande sensação da competição.

Para chegar entre os quatro melhores da competição, o São Paulo, em partida bem agitada com direito até a falta de energia elétrica no estádio Anacleto Campanella, venceu o Cruzeiro-MG, de virada, por 2 a 1 nesta quarta-feira, 19, com um gol de Maioli, ainda no primeiro tempo, e mais tarde veio o gol de desempate feito por Vitinho.

Já o Palmeiras goleou o Oeste-SP por 5 a 2, em Barueri. Aos 25 minutos de jogo, o Verdão já marcava quatro gols no placar, feitos por Gabriel Silva, Giovani, Endrick, de bicicleta e Pedro Bicalho. O quinto gol veio no segundo tempo, marcado mais uma vez por Giovani.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda não informou o palco da decisão, que como sempre, será no aniversário da capital paulista.

O maior campeão ainda na disputa é o São Paulo, com quatro taças (1993, 2000, 2010 e 2019); em seguida aparece o finalista Santos, com três troféus (1984, 2013 e 2014). O Palmeiras, vice em 1970 e 2003, busca seu primeiro título. O decacampeão Corinthians é o maior vencedor da Copinha.

Copa São Paulo 2022 – 22 de janeiro

19h

São Paulo x Palmeiras (SporTV e Rede Vida)

