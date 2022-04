Onde assistir a São Paulo x Everton pela Sul-Americana nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira, 14, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o São Paulo recebe o Everton, do Chile, no Morumbi, a partir das 19h15 (de Brasília). A partida será transmitida pela Conmebol TV.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Após vencer o Ayacucho por 3 a 2, no Peru, na primeira rodada do torneio, e conseguir a vitória também na estreia do Brasileirão em cima do Athletico-PR, por 4 a 0, a equipe de Rogério Ceni vai em busca de mais três pontos para se manter líder do Grupo D.

Já o Everton fez sua estreia na competição com um empate por 1 a 1, em casa, contra o Jorge Wilstermann, e vem tendo jogos mornos, com resultados fracos. No último sábado, 9, acabou perdendo para o Huachipato por 1 a 0, em jogo pelo Campeonato Chileno, e agora ocupa a sétima posição na tabela do torneio.

Mais tarde, às 21h30 (de Brasília), a bola rola também para Internacional x Guaireña, do Paraguai, no estádio Beira-Rio. O Colorado, que busca sua primeira vitória na competição – já que estreou com empate por 2 a 2 contra o 9 de Octubre na última quarta-feira, 6 – chega para o confronto em meio a maus desempenhos recentes. O técnico Alexander Medina tentará superar o adversário para amenizar as contestações em relação ao seu trabalho no clube.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta quinta-feira:

Copa Libertadores da América

19h

Athletico-PR x The Strongest – ESPN, Conmebol TV

21h

Vélez Sarsfield x Red Bull Bragantino – ESPN, Star+

23h

Emelec x Deportivo Táchira – ESPN, Star+

Continua após a publicidade

Copa Sul-Americana

19h15

Montevideo Wanderers x Metropolitanos – Conmebol TV

Unión La Calera x Banfield – Conmebol TV

São Paulo x Everton – Conmebol TV

21h30

Independiente Medellín x 9 de Outubro – Conmebol TV

Lanús x Barcelona de Guayaquil. – Conmebol TV

Internacional x Guaireña – Conmebol TV

Brasileiro Série B

20h

Criciúma x Londrina – SporTV, Premiere

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!