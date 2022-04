Onde assistir a São Paulo x Athletico-PR pelo Brasileirão neste domingo

Em sua estreia no Campeonato Brasileiro, neste domingo, 10, o São Paulo volta aos gramados do Morumbi para enfrentar o Athletico-PR. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). A partida terá transmissão do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de vitória por 3 a 2, contra o Ayacucho do Peru, o Tricolor paulista preferiu poupar alguns jogadores na partida da Copa Sul-Americana, como Nikão, Jandrei e Rafinha. O objetivo era estrear no Brasileirão com seus principais titulares em campo, a fim de conseguir a vitória em casa.

Já o Athletico do técnico Alberto Valentim entra em campo com algumas baixas no elenco: o lateral-direito Orejuela, que é jogador do São Paulo, mas está emprestado ao Furacão, não poderá atuar, pois uma cláusula no contrato o impede de enfrentar o clube de origem. Além dele, o zagueiro Dedé e o ponta Canobbio estão em adaptação física, enquanto Thiago Heleno, Nico Hernandéz, Matheus Fernandes, Erick, Léo Cittadini, Matheus Babi, Pedro Rocha, Reinaldo e Kawan, estão lesionados.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste domingo:

Campeonato Brasileiro

11h

Coritiba x Goiás – SporTV e Premiere

16h

Atlético-MG x Internacional – SporTV e Premiere

Botafogo x Corinthians – TV Globo e Premiere

18h

Fortaleza x Cuiabá – Premiere

19h

São Paulo x Athletico-PR – SporTV e Premiere

Avaí x América-MG – SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

11h

Londrina x Náutico – SporTV e Premiere

