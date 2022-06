Onde assistir a Portugal x República Checa pela Liga das Nações

A seleção de Portugal enfrenta a República Checa na quinta-feira, 9, às 15h45 (de Brasília), no estádio José Alvalade, em Lisboa, pela 3ª rodada da Liga das Nações . Empatadas na competição, as equipes têm o mesmo número de pontos (4), vitórias e empates (1). A vitória, portanto, vale a liderança do grupo 2. A partida será transmitida pelo canal fechado Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca

A equipe de Cristiano Ronaldo é líder da chave, salvos pelo número de gols. No último domingo o astro do Manchester United marcou dois gols da vitória por 4 a 0 sobre a Suíça – a primeira vitória na competição, já que empatou na estreia com a Espanha. João Cancelo e Willian Carvalho ampliaram na partida contra os suíços.

Por sua vez, a seleção checa chega de um empate em 2 a 2 na última rodada contra a Espanha. Na primeira rodada, a equipe venceu por a seleção suíça por 2 a 1.

O técnico português Fernando Santos mandar a campo a seguinte formação: Rui Patrício; João Cancelo, Pereira, Duarte, Guerreiro; Moutinho, Palhinha, Fernandes; Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. Já o rival vai com: Vaclik; Mateju, Brabec, Zima; Coufal, Kral, Soucek, Havel; Hlozek, Kuchta, Pesek. Do técnico Jaroslav Silhavy.

Confira a dos jogos da Liga das Nações nesta quarta-feira,9:

15h45

Portugal x República Checa – Star+

Continua após a publicidade

Suíça x Espanha – SporTV

Macedônia do Norte x Geórgia – Globoplay

Malta x Estônia – Globoplay

Gilbratar x Bulgária – SporTV 3

Ksovo x Irlanda do Norte – Globoplay

Grécia x Chipre – Star+

Noruega x Eslovênia – ESPN 4 e Star+

Suécia x Sérvia – Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!