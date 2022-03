Onde assistir a Portugal x Macedônia do Norte e mais das Eliminatórias

Pela final da repescagem das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, entram em campo nesta terça-feira, 29, Portugal x Macedônia do Norte, no Estádio do Dragão, no Porto, às 15h45 (de Brasília). Portugal, que avançou após bater a Turquia por 3 a 1 na semifinal, vai em busca da oitava participação em uma Copa, enquanto a Macedônia, que surpreendeu o mundo ao derrubar a Itália, nunca participou do torneio.

Polônia x Suécia também se enfrentam no mesmo horário por outra final da repescagem, no estádio da Silésia, em Chorzów. A Polônia não precisou disputar a semifinal devido à desclassificação da Rússia, por causa da invasão militar do país à vizinha Ucrânia, enquanto a Suécia passou depois de vencer a República Tcheca por 1 a 0.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Nas Eliminatórias da América do Sul, pela 18ª e última rodada, se enfrentam Peru x Paraguai, no Estádio Nacional do Peru; Venezuela x Colômbia, no estádio Polideportivo Cachamay, na cidade de Guayana; Chile x Uruguai, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Las Condes; Equador x Argentina, no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Todas as partidas têm pontapé inicial marcado para as 20h30 (de Brasília).

Nos jogos amistosos entre seleções, a bola rola entre Holanda x Alemanha, na Amsterdam Arena, às 15h45 (de Brasília), e entre França x África do Sul, no estádio Pierre Mauroy, às 16h15 (de Brasília).

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça:

Eliminatórias da Copa – Europa

15h45

Portugal x Macedônia do Norte – TNT Sports, Estádio TNT Sports

15h45

Polônia x Suécia – TNT Sports, Estádio TNT Sports

Eliminatórias da Copa – América do Sul

20h30

Peru x Paraguai – SporTV

Venezuela x Colômbia – Premiere

Chile x Uruguai – Premiere

Equador x Argentina – Premiere

Continua após a publicidade

Amistosos de seleções

15h45

Países Baixos x Alemanha – Estádio.com

16h15

França x África do Sul – Estádio.com

Eliminatórias da Copa – Ásia

7h35

Japão x Vietnã – ESPN, Star+

8h30

Irã x Líbano – ElevenSports

10h45

Emirados Árabes Unidos x Coréia do Sul – ElevenSports

13h

Síria x Iraque – ElevenSports

Omã x China – ElevenSports

15h

Arábia Saudita x Austrália – ElevenSports

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!