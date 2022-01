Onde assistir a Palmeiras x Santos pela final da Copinha 2022

A 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior se encerra nesta terça-feira, 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, com Palmeiras x Santos. O clássico começa às 10h (de Brasília), no Allianz Parque, e terá transmissão ao vivo em TV aberta, da Globo (apenas para o estado de São Paulo) e Rede Vida, e fechada, do SporTV.

Em busca de um título inédito, o Palmeiras venceu o rival, São Paulo, por 1 a 0 em jogo tenso, em Barueri, na semifinal do último sábado, 22. O Verdão fizeram tem ótima campanha, com sete vitórias, um empate, 25 gols marcados e cinco sofridos, e nenhuma derrota. O time tem diversos jogadores habilidosos, com destaque para Endrick, de apenas 15 anos, estrela e artilheiro do Palmeiras nesta edição da competição, com cinco gols, sendo um de bicicleta. Vitinho, Giovani e Gabriel Silva, também foram destaque, com três gols cada um. O Palmeiras não chegava a uma final de Copinha havia 19 anos. Em 2003, o time, então liderado por Vagner Love, perdeu a final para o Santo André.

Já o Santos, que venceu o América-MG por 3 a 0, na semifinal em São Caetano do Sul, busca o seu quarto título na Copinha, depois das conquistas de 1984, 2013 e 2014. O Peixe também está invicto desde quando avançou em primeiro lugar ainda na fase de grupos, acumulando cinco vitórias e dois empates até agora. O artilheiro da equipe é Lucas Barbosa, com seis gols. Ele, porém, será desfalque na decisão, suspenso por receber cartão amarelo na semifinal. O mais cotado para substitui-lo é o meia Fernandinho, opção constantemente usada pelo técnico Elder Campos.

Ao contrário do que costuma ocorrer, a final não será disputada no Pacaembu, pois o estádio municipal passa por reformas. A Federação Paulista de Futebol (FPF) informou na noite deste domingo, 23, que a decisão acontece no Allianz Parque, com mando e torcida única do Palmeiras, já que a equipe teve melhor campanha ao longo da competição. Segundo a nota divulgada pela FPF, o confronto acontece às 10h, por motivos de segurança, uma vez que Corinthians e Ferroviária se enfrentam às 21h na Neo Química Arena, pelo Paulistão, e seria perigoso colocar rivais numa mesma linha de metrô em horários semelhantes.

Copa São Paulo 2022 – 25 de janeiro

10h

Palmeiras x Santos (SporTV, Globo e Rede Vida)

